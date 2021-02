Non solo cibo, ora le app del delivery consegnano anche tamponi

Una vera rivoluzione

La storia di Glovo e dei tamponi a domicilio è l’ennesima dimostrazione di come il mondo fisico e quello digitale, in questa pandemia, siano entrati in una nuova dimensione.

Come ricordava qualche tempo fa Valentina Pontiggia, direttore dell’Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano, «gli attori presenti online, in principio, sono sembrati i veri vincitori (se di vincitori si può parlare) di questa guerra. Mai come all’inizio dell’epidemia, una fetta importante di consumatori si è affidata per la prima volta al canale online. In alcuni casi i numeri ci parlano di un aumento di web shopper che ha superato il +100%». La Pontiggia ha evidenziato come a supporto della vendita, «abbiamo visto come i confini tra mondo fisico e digitale possano effettivamente sfumare. Quando questa emergenza passerà, saremo ancora così sicuri che tra fisico e digitale ci sia tutta questa distanza?».