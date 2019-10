Non solo Cile: perché il Sud America è una polveriera

Violenza in Ecuador

Una simile dinamica di crisi e proteste aveva già riguardato l’Ecuador. Recenti proteste e violenti scontri con le forze dell’ordine hanno mietuto sette vittime, con oltre 1.500 feriti tra cui 435 agenti di polizia. Una violenza scatenata dal tentativo, poi annullato, di eliminare tradizionali sussidi sulla benzina pari a 1,3 miliardi come parte di una strategia di austerità e risparmi che gli servizi a confermare prestiti da 4,2 miliardi del Fondo Monetario.

Effetto Bolsonaro

In Brasile, intanto, una dura recessione nel 2015 e 2016 aveva visto il Pil contrarsi del 7% e da allora una ripresa è stata al più molto debole, al passo dell’1,1% nei due anni passati. Da inizio anno gli analisti hanno ormai dimezzato le loro previsioni per il 2019 a simili percentuali. Bolsonaro e in rotta con il suo stesso partito in Parlamento, ogni agenda di riforma appare impantanata e volano accuse di nepotismo e incompetenza. In Perù recenti escalation di crisi hanno visto per oggetto piuttosto esasperazione per la corruzione e il crimine, con il presidente Martin Vizcarra che in risposta ha dissolto il Parlamento e ordinato nuove elezioni, una mossa rivelatasi al momento popolare.

Quando dorme il gigante americano

Ma rimane il Cile a essersi trasformato in simbolo stesso delle ferite del continente e della bufera che scuote la sua classe politica. È tra i paesi più ricchi come anche tra quelli con le più gravi sperequazioni. L’Ocse nelle sue classifiche sulla diseguaglianza del reddito lo vede in testa tra 35 nazioni considerate, davanti al Messico. La mancanza di attenzione all’intera regione da parte degli Stati Uniti e dell’amministrazione di Donald Trump - con l’eccezione dei nemici Cuba e Venezuela, dove però i suoi sforzi aperti di far cacciare Nicolas Maduro si sono semmai rivelati controproducenti - non aiuta. Un quotidiano come il già menzionato Miami Herald, espressione di una città americana che ha stretti legami di business oltre che familiari con l’America Latina, ha recentemente concluso che «dal Perù all’Ecuador, da Haiti all’Honduras, i segni di problemi sono stati ignorati da Washington. Alimentati da declino economico, proteste crescenti, rabbia per la corruzione e una indebolita influenza statunitense, i focolai di crisi si moltiplicano».