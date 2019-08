Non solo cinema classico. A Venezia in gara i film sulla realtà virtuale

7' di lettura



Tutto era cominciato come una finestra socchiusa su una forma d’arte emergente in grado di dialogare con le sperimentazioni delle arti visive della Biennale. Poi, nel corso del tempo, il Venice Virtual Reality, sia pure relegato nell'isola del Lazzaretto nuovo davanti al Lido, ha dispiegato le ali assumendo una sua precisa caratterizzazione. E si è arrivati così al terzo anno di vita della rassegna sui temi più vari, dai problemi sociali all'ambiente, dalla fantascienza all'interazione diretta con gli spettatori spesso con l'aiuto sempre di molta animazione. Un nuovo modo di raccontare le storie per immagini, una specie di rivincita che i maghi degli effetti speciali si stanno prendendo sul cinema classico.



Un mercato da oltre 400 milioni di Euro nel 2022

La Mostra di Venezia per prima ha creduto alle potenzialità della Realtà virtuale e, per impulso diretto del presidente della Biennale, Paolo Baratta, e del direttore, Alberto Barbera, si è deciso di sostenere quegli autori che utilizzano questa moderna tecnologia. Come contributo al riconoscimento del settore, la Biennale ha lanciato anche la prima edizione di Biennale College Cinema – Virtual Reality, per selezionare nove squadre formate da un regista e da un produttore per sviluppare progetti in VR che dureranno tra i 10 e 20 minuti, sostenendoli nel processo creativo, nella produzione, nella ricerca dei finanziamenti. Del resto si prevede un rapido sviluppo di questo settore e il mercato della Realtà virtuale, secondo alcune stime, potrebbe raggiungere in Italia nel 2022 un valore di oltre quattrocento milioni di euro (a fronte dei novanta attuali).



Anche Cannes comincia a seguire l'esempio di Venezia

Se Venezia ha fatto da apripista, anche Cannes ha capito che la Realtà virtuale sta crescendo imponendo nuove forme di narrazione cinematografica. Dopo Carne y Arena, l'installazione di Alejandro Inárritu presentata due anni fa proprio a Cannes, prodotti di realtà virtuale si sono visti all'interno della rassegna Quinzaine des Réalisateurs, come l'installazione Go Where You Look! Falling Off Snow Mountain composta da tre opere (Aloft, Chalkroom e To the Moon) realizzate da Laurie Anderson in collaborazione con l'esperto di new media Hsin- Chien Huang.

Ecco i film in concorso: dal sociale alla fantascienza

Tra i film in concorso alla Venice Virtual Reality di quest'anno c'è These Sleepless nights, di Gabo Arora (direttore creativo presso l'Onu), che attinge da ricerche etnografiche per illustrare il viaggio di coloro che hanno subito uno sfratto negli Stati Uniti. E' tratto dal romanzo Sfrattati di Matthew Desmond, premio Pulitzer 2017. I lavori di Arora si concentrano sulle nuove tecnologie che promuovono istanze sociali. Finora ha girato due cortometraggi, Waves of Grace e Clouds Over Sidra, entrambi nel 2015. Ha partecipato anche alla creazione del primo video in VR degli U2, Song for someone. Nel 2017 ha presentato a Venezia il film VR The last goodbye.



Sempre dall'America Loveseat di Kiira Benzing, dove una troupe di improvvisatori professionisti esegue uno spettacolo radiofonico degli anni '40. Gli attori, tra realtà e finzione, si esibiscono contemporaneamente sul palco di fronte a un pubblico reale mentre incarnano avatar per un pubblico virtuale in una piattaforma di social VR. Kiira Benzing ha vinto nel 2016 il concorso Samsung Gear Indie Milk VR. Il suo cortometraggio Hilda è stato presentato in anteprima mondiale al Tribeca Film Festival nell'aprile 2017 ed è stato distribuito ad Amazon e il suo recente film, Diptych (2018), è stato presentato in anteprima mondiale al Dance on Camera del Lincoln Center.