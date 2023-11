Non solo concordato preventivo: come cambia l’accertamento fiscale con la riforma

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Nel mosaico della riforma fiscale (legge 111/2023) sta per aggiungersi una nuova tessera: il decreto legislativo attuativo della parte che riguarda l’accertamento. Noto soprattutto per la grossa novità del concordato preventivo (oggetto di annunci da parte del Governo), lo schema del nuovo Dlgs che è in arrivo riguarda anche l’adesione agli atti di accertamento, il contraddittorio, le notifiche e i recuperi. Con risvolti anche per i contribuenti forfettari e per quelli che hanno redditi esteri.

