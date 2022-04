Non solo coniugi: la pensione di reversibilità si allarga ai figli e agli ex

Ascolta la versione audio dell'articolo

La pensione di reversibilità estende il raggio d’azione. Tradizionalmente, a beneficiare dell’assegno (una percentuale della pensione maturata dal titolare che, dopo la sua morte, continua a essere erogata ad alcuni soggetti) sono state soprattutto mogli vedove. Ma riforme e interventi dei giudici (da ultimo, la Corte costituzionale con la sentenza 88/2022) hanno ampliato il diritto, a certe condizioni, a separati, divorziati, superstiti di unioni civili, figli, nipoti. E accade che la quota debba spartirsi tra più persone. Vediamo a chi spetta e in che misura.

Coniugi, separati, divorziati

Fruisce della pensione diretta (o indiretta, se il lavoratore non ha maturato il diritto ma è assicurato con almeno 15 anni di contributi) il coniuge che, se beneficiario unico, ne incasserà il 60 per cento. La quota andrà tagliata se il coniuge concorre con altri familiari o supera certi limiti di reddito.

La questione è diversa per separati o divorziati. Nel primo caso, la circolare Inps 19/2022, invertendo la rotta rispetto al passato, ha riconosciuto il trattamento anche in favore del separato con addebito e senza diritto agli alimenti. Del resto, la legge 903/1965 non esige quale requisito quello di essere a carico del titolare alla data della morte ma solo il matrimonio con il defunto. In questo senso si era già espressa la Cassazione (sentenze 2606/2018, 7464/2019) sul solco tracciato dalla Consulta 286/1987, che auspicava l’equiparazione tra i separati a vario titolo. Potranno quindi essere riesaminate le domande finora respinte se non passate in giudicato.

L’ex consorte, invece, conserva il diritto alla reversibilità (articolo 9, legge 898/1970) se non si sia risposato, se il rapporto assicurativo del defunto preceda la fine del matrimonio e se sia titolare di un assegno divorzile già sancito dal giudice con la pronuncia dello scioglimento del matrimonio o con la revisione delle disposizioni relative all’importo e alle modalità dei contributi da corrispondere.

Non basta, quindi, dimostrare di essere nelle condizioni per ottenerlo, né di aver ricevuto regolari elargizioni economiche dal coniuge in vita (Corte d’appello di Torino 269/2021). Lo ribadisce Cassazione 1895/2022 aggiungendo che, essendo il diritto all’assegno divorzile un atto personalissimo, non si può chiedere l’accertamento per la prima volta agli eredi.