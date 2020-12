Non solo Covid nel 2020 di Twitter: tra sport e voto Usa si parla (anche) di scelta della scuola I dati sulle conversazioni più gettonate dell’anno: tra i tweet più citati quello di una madre che si interroga sulla scelta del liceo giusto per sua figlia. Cottarelli, Conte e il Quirinale fra i più ritwittati di Alessia Tripodi

Twitter e Facebook si difendono: su elezioni Usa noi imparziali

I dati sulle conversazioni più gettonate dell’anno: tra i tweet più citati quello di una madre che si interroga sulla scelta del liceo giusto per sua figlia. Cottarelli, Conte e il Quirinale fra i più ritwittati

4' di lettura

Non c’è solo il Covid nel 2020 di Twitter. I dati sulle tendenze che hanno dominato la piattaforma social durante l’anno dicono che gli italiani hanno discusso (anche) di politica - e questa non è un novità - di diritti Lgbt, di sport, ma anche di scuola. E non solamente della Dad, la didattica a distanza che ha sostituito le lezioni in presenza durante la pandemia, ma anche dell’importanza di scegliere il percorso scolastico giusto. Al terzo posto della classifica dei tweet più condivisi nel 2020 in Italia, infatti, c’è quello di una madre, @Sarasia06, che chiede agli utenti di Twitter se la scelta di iscrivere la propria figlia

al liceo classico sia stata opportuna o meno: una domanda che ha generato oltre 2mila conversazioni parallele.

Fra i tweet più ritwittati ci sono quelli dell’economista Carlo Cottarelli, del premier Giuseppe Conte e del Quirinale, mentre il Covid19 e tutti gli hashtag connessi (#Coronavirus, #Covid-19, #Covid_19, #CoronavirusItalia, #Covid) sono, senza sorprese, tra i più popolari. Lo dicono le analisi di #ThisHappened, il report di Twitter che ogni anno svela i tweet più famosi e gli argomenti più discussi dell’anno in Italia e nel mondo. I dati si riferiscono al periodo 1 gennaio 2020 - 29 novembre 2020.

Loading...

Leggi anche Calcio, Formula 1 e basket gli sport più presenti su Twitter in Italia nel 2020

Covid, scuola e Usa nelle tendenze

Prima del cinguettìo sulla scuola, al primo posto della top ten dei retweet con commento troviamo il presidente della Liguria Giovanni Toti, con un tweet sull’emergenza coronavirus e al secondo Matteo Salvini con un commento a caldo sulle elezioni americane. Il voto Usa è stato protagonista delle conversazioni anche con il famoso tweet della vicepresidente eletta Kamala Harris che si congratula con Biden esclamando “We did it, Joe”, cinguettìo tra i più gettonati sulla piattaforma social sia in Italia che nel mondo.Tra i personaggi più menzionati , oltre alla band BTS, fenomeno del K-Pop sudcoreano, in Italia troviamo anche Papa Francesco, il premier Giuseppe Conte, il presidente Sergio Mattarella, Donald Trump e Joe Biden. Il cinguettìo più ritwittato al mondo, con oltre 2 milioni di retweet, è stato quello che lo scorso 29 agosto ha annunciato la scomparsa dell’attore Chadwick Boseman, il Black Panther della Marvel, morto di cancro a soli 43 anni.

Cottarelli, Conte e Quirinale i più ritwittati (dopo gli One Direction)

In vetta alla classifica dei più ritwittati ci sono i tweet sui 10 anni della boy band britannica One Direction. Ma se guardiamo solamente a quelli italiani, l'economista Carlo Cottarelli guida la classifica con un tweet dedicato alle autocertificazioni necessarie per uscire di casa durante l'emergenza covid. Nelle posizioni successive ci sono il tweet pubblicato dal premier Conte per annunciare la liberazione della cooperante italiana Silvia Romano, rapita in Kenya a novembre 2018, e la nota del Quirinale diffusa in risposta alle dichiarazioni rilasciate dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, sul ruolo che l'istituzione economica europea avrebbe dovuto giocare nella ripresa post pandemia.

In classifica troviamo anche un tweet di Giulia, la ragazza di Codogno diventata celebre sui social per i suoi reportage dalla prima zona rossa istituita in Italia. Ci sono poi il virologo Roberto Burioni, Fedez e la vicepresidente dell’Emilia Romagna, Elly Schlein, i primi due con due tweet sempre legati all'emergenza coronavirus, mentre la terza con un video in diretta dalla campagna elettorale per le elezioni regionali in Emilia-Romagna rivolto al leader della Lega Matteo Salvini.