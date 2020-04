Non solo Covid-bond o Mes, la proposta di Borrell: una missione Ue per contenere la pandemia Per ora i ministri della Difesa dell’Unione europea concordano sull’ipotesi di mettere in campo una task force militare di Andrea Carli

Mentre l’Eurogruppo discute se sia opportuno ricorrere al Fondo Salva Stati per sostenere gli Stati europei alle prese con le conseguenze economiche del coronavirus, si profila uno strumento di intervento parallelo: una missione militare Ue. La proposta è stata fatta dall’Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera, lo spagnolo Josep Borrell, nell’ambito della polirica di sicurezza e difesa comune.

Il vertice dei ministri della Difesa: si valuta task force militare

Ed è arrivata sul tavolo della riunione dei ministri della Difesa dell’Unione, che si è svolta in videoconferenza ieri, lunedì 6 aprile. Dalla riunione è emersa la disponibilità dei 27 a fare un primo passo in quella direzione. L’Unione europea, è la posizione emersa, valuta una task force per uno scambio di informazioni e buone pratiche militari nella guerra contro il coronavirus. Non ancora una missione militare vera e propria, dunque, ma uno strumento che consenta di condividere le informazioni.

Borrell: da oggi la salute diventa una questione di sicurezza

Prendendo spunto dai molti esempi nei vari Paesi, dall’Italia alla Germania, dalla Polonia alla Romania, di come i militari sostengono gli sforzi nella lotta al Covid-19, «abbiamo deciso - ha spiegato Borrell - di esplorare in che modo usare l’expertise militare per condividere informazioni e buone pratiche tra Stati membri, e per creare una task force nell’ambito del Servizio europeo per l’azione esterna, guidato dallo staff militare dell’Ue, in pieno coordinamento e complementarietà con la Nato». L’Alto rappresentante ha inoltre aggiunto: «Il lavoro dell’Unione nel campo della sicurezza e della difesa resta una chiara priorità, da oggi più che mai, dato che la salute diventa una questione di sicurezza».

Missioni di formazione e operative al di fuori dei confini Ue

Le missioni militari dell’Unione europea si sviluppano ell’ambito della politica di sicurezza e difesa comune. Da qualche giorno, il primo di aprile, opera “Irini”, la missione che ha preso il posto di quella navale Sophia, e che ha l’obiettivo di far rispettare l’embargo Onu sulla vendita di armi alla Libia. Tra le missioni fuori dai confini Ue, quelle di formazione (Somalia, Mali e Repubblica centroafricana) o più operative (Bosnia-Erzegovina, nel Mwditerraneo e nell’Oceano indiano), tutte concordate con i Paesi coinvolti. Ma finanziare una vera e propria missione europea in funzione di assistenza alla popolazione implicherebbe una decisione politica, ovvero lo spostamento di risorse da queste missioni. Il contesto è quello di un’Unione europea che non riesce a mettersi d’accordo sui corona-bond.