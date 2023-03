Non solo debito pubblico. Stabilità sistemica tra risparmio e salari

DEBITO PUBBLICO Loading...

La Fig. 2 riporta l'andamento del rapporto tra Debito Pubblico e PIL per i 5 paesi esaminati (Germania, Francia, Italia, Spagna e Grecia); i dati sono calcolati in base al valore di mercato dei Titoli di Stato e sono su base trimestrale.

Dal confronto dell’andamento del rapporto calcolato sulla base del valore nominale del Debito con quello calcolato sulla base del suo valore di mercato (cfr. Figura 2), che come noto risente, negativamente, del rialzo dei tassi, si osserva che la più accentuata diminuzione del rapporto Debito/PIL della Figura 2, è spiegata, almeno in parte, proprio dalla recente risalita dei tassi e dal conseguente impatto sul valore di mercato dei Titoli di Stato determinato dal loro rialzo.

Anche con questa valutazione il dato italiano, con la sola eccezione di quello greco, resta il più alto: secondo i dati BIS, a settembre 2022, rispettivamente, calcolando sempre il Market Value, 142,2 per l’Italia, 111,9 per la Spagna, 109,6 per la Francia, 64,0 per la Germania e ben 181,3 per la Grecia.

Debito privato

La situazione cambia drasticamente se si considera il Debito del Settore privato non finanziario (famiglie e imprese). In questi casi (cfr. Figure 3 e 4), infatti, l’Italia presenta, soprattutto per quanto riguarda le famiglie, valori sensibilmente più bassi di quelli degli altri paesi.

DEBITO DELLE FAMIGLIE Loading...

La Fig. 3 riporta l'andamento del rapporto tra Debito delle famiglie e PIL per i 5 paesi esaminati (Germania, Francia, Italia, Spagna e Grecia); i dati sono calcolati in base al valore di mercato e sono su base trimestrali.