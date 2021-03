Non solo Diem: le ambizioni di Facebook nei servizi finanziari

4' di lettura

C'era una volta Libra. E già, perché il grande progetto di Facebook in ambito criptovalute è naufragato ancor prima di nascere, con investitori che hanno abbandonato la nave e insidie burocratiche che ne hanno minato lo sviluppo.

Eppure, per Zuckerberg, il capitolo Fintech non può chiudersi. Il Ceo è assolutamente cosciente che la strada di una valuta digitale sia obbligatoria per un colosso come Facebook. E allora da qualche mese Libra è diventata Diem. Un cambio di marchio nello sforzo di enfatizzare...