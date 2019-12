Non solo Duflo, gli astri nascenti dell’economia parlano francese

La forte presenza nell’accademia americana non è una prerogativa francese (nel dipartimento di Economia di Chicago, per esempio, sono altrettanto numerosi gli italiani, e se la Duflo dirige l’American economic review, il bocconiano di Berkeley Enrico Moretti è editor del Journal of economic perspectives). Ciò che sorprende è che la loro popolarità valichi i confini dei campus. Evidentemente emuli di Emile Zola, gli economisti francesi non hanno paura di affrontare i grandi temi e hanno un successo di pubblico da far venire l’ulcera a chi conosce le esigue cifre di vendita della saggistica in Italia. Tra gli autori capaci di unire curiosità intellettuale, rigore scientifico e scrittura accattivante, il capofila è senza dubbio Daniel Cohen, macroeconomista dai molteplici interessi, dal futuro del lavoro alle determinanti del populismo. Senza dimenticare altri mostri sacri come Philippe Aghion (uno dei padri della moderna teoria della crescita, ora al Collège de France dopo un lungo periodo ad Harvard), Patrick Artus e François Bourguignon (specialista delle ineguaglianze ed ex capo economista della Banca mondiale), o i più giovani Augustin Landier e David Thesmar. Tutti si sono cimentati nel difficile esercizio di divulgare i risultati della ricerca, sempre più impregnata da formule matematiche per formalizzare le teorie e da metodi quantitativi per validarle, e partecipare in questo modo al dibattito politico e alla formulazione delle politiche pubbliche.

Quanto a Blanchard, è ormai in pensione dal Mit, ma il suo discorso alla conferenza di gennaio dell’Aea sta avendo un grosso impatto sul dibattito globale. L’ex capo economista del Fondo monetario internazionale sostiene che, dato che i tassi sono destinati a restare a lungo molto bassi, la politica fiscale dovrebbe essere molto più espansiva.

Cohen, alunno e professore della Normale, è stato anche il primo direttore della Paris school of economics (Pse). La creazione di un polo di eccellenza, raggruppando vari istituti con diverse matrici istituzionali, ma anche tradizioni e orientamenti, è uno dei punti di forza della scienza economica francese e infatti tutte le star sono passate dalla Pse. Che fa certo gioco sulla grande qualità dell’insegnamento della matematica in Francia, ma anche sulla dialettica tra ricercatori che, come appunto Cohen, non considerano la loro disciplina superiore alle altre scienze sociali. Tanto che gli economisti, che altrove sono regolarmente tacciati di neo-liberalismo, in Francia sono considerati di sinistra (anche se Philippon è scettico su un altro elemento della Warrenomics, lo smantellamento di Google, Apple, Facebook e Amazon). Il che non impedisce che Pse, come la Toulouse school of economics di Tirole, sia generosamente sostenuta dalle imprese, liberando i ricercatori dalla maledizione delle consulenze per campare.

E ora sintonizziamoci sui talk show italiani per sentire i nostri pseudo esperti economisti.