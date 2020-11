Non solo e-commerce, wine club e degustazioni a distanza per il rilancio delle cantine Sempre più importante creare una comunità di wine lovers e circoli di appassionati che acquistano con regolarità e così garantiscono la sopravvivenza di molte aziende vinicole di Giorgio dell'Orefice

Sempre più importante creare una comunità di wine lovers e circoli di appassionati che acquistano con regolarità e così garantiscono la sopravvivenza di molte aziende vinicole

Ci sono i nuovi strumenti online come Wine club, webinar e wine tasting a distanza che consentono di mantenere e rafforzare il rapporto con i consumatori, ma anche quello con importatori e distributori. Ci sono i provider e le piattaforme di e-commerce che offrono prospettive nuove ma anche insidie da dribblare. E c’è il ruolo completamente da reinventare sul fronte del marketing da parte dei produttori.

È lo scenario prossimo venturo per il vino italiano, il settore con la maggiore propensione all’export dell’agroalimentare made in Italy che nella difficilissima congiuntura contrassegnata dal Covid non ci sta a piangersi addosso e a contare i danni. E vuole gettare le basi per la ripartenza. È quanto emerge dalla Survey realizzata da Wine Monitor di Nomisma per Vinitaly presentata nel corso dell’incontro “Il wine business nell’era post Covid-19” nella giornata inaugurale della manifestazione di Veronafiere, wine2wine (dal 21 fino al 24 novembre).

L’indagine

L’indagine ha coinvolto 165 cantine italiane che rappresentano un giro d’affari di 4 miliardi di euro (il 36% del fatturato totale del settore) e 2,5 miliardi di vendite all’estero (pari al 39% dell’intero export di vino made in Italy). «Abbiamo voluto indagare – spiega il direttore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani – lo stato dell’arte attraverso la voce delle aziende. L’obiettivo, oltre a fissare il reale impatto economico della pandemia, è quello di condividere gli scenari evolutivi determinati dalla crisi. Ne è emerso un settore in sofferenza sui mercati ma allo stesso tempo fortemente impegnato a innovare. La congiuntura sta accelerando cambiamenti che in realtà erano già latenti. Il risultato è un’autentica rivoluzione del modo di fare business del vino, a partire dalla comunicazione, dal marketing, e dalle nuove direttrici commerciali. Elementi che saranno analizzati negli oltre 50 appuntamenti in calendario a wine2wine».

Secondo quanto è emerso dalla survey di Wine Monitor di Nomisma i fattori che le imprese individuano come quelli in grado di attutire gli effetti negativi della pandemia sono le vendite multicanale e l’export diversificato, entrambi indicati da oltre il 74% del campione. Per il 73,3% è fondamentale la brand awareness mentre il 65,9% ritiene di non poter fare a meno anche in futuro del contatto frequente con agenti, importatori e distributori.

La crescita dei Wine club

Per quanto riguarda le nuove leve di mercato la novità in assoluto sono i Wine club, ovvero circoli ristretti animati da singole cantine che promuovono un rapporto privilegiato con gruppi di consumatori ed enoappassionati. Nei Wine club si sviluppa una community attorno alle etichette di una cantina o di una denominazione nella quale i consumatori sottoscrivendo un abbonamento si assicurano una fornitura regolare dei vini di quella cantina e accedono ad offerte speciali. Secondo l’indagine effettuata da Wine Monitor di Nomisma le aziende che hanno intenzione di dar vita a Wine club passeranno dall’11% del 2019 al 57% nel 2021.