Non solo ecommerce: ecco i business digitali che verranno

La fine del cash

Il cashless sarà sempre più predominante. Abitudini modificate, incentivi e comodità porteranno l'attuale 48% di italiani che hanno ridotto l'uso del contante a un solido 80% di clienti cashless only. Un futuro che sembra già tracciato, insomma.

I marketplace locali

La vicinanza e la volontà di sostenere i business locali hanno generato un grande cambiamento e crescita dei marketplace locali. I piccoli commercianti che si sono riuniti in mercati virtuali hanno registrato un volume di affari in grande crescita e trovato il plauso dei concittadini: 6 su 10 continueranno a supportare i piccoli esercenti tramite questo strumento, secondo un'indagine di Shopify.

Il re-commerce

Sano per l'ambiente e per il portafoglio, il 2020 ha visto crescere a dismisura il re-commerce: due terzi degli italiani hanno comprato o venduto un prodotto di seconda mano, secondo un'indagine di BVA Doxa per Subito. Un modello che si consolida e coinvolge anche brand tradizionali. Anche per questo, nel 2021 è prevista una crescita pari al +42% sul mercato globale dell'usato online e si stima che l'usato online doppierà i numeri del fast fashion entro il capodanno 2030.

L'omnicanale diventa norma

Ogni portale è diventato portone: ben il 92% degli italiani ha utilizzato diversi canali coordinati e intercambiabili per un acquisto (e-commerce, social, negozio fisico). L'esperienza ha conquistato quasi tutti e ora il 69% degli italiani online pretende un'esperienza d'acquisto senza ostacoli a prescindere dai canali d'acquisto, secondo l'Osservatorio Mondo Retail.

Il pagamento a rate, anche online

Consegna a domicilio, servizio post vendita e pagamento rateale anche per piccole cifre sono ormai dei must-have degli acquisti online. In particolare, le incertezze del momento unite alla comodità e sicurezza dei pagamenti rateali fanno sì che questa modalità di pagamento sia richiesta da 4 italiani su 10, secondo Opinion Way.