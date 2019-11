Non solo edilizia, nel mirino commercio, e attività immobiliari

Sono molti i settori oggetto di infiltrazioni mafiose: secondo i dati sugli effetti economici del radicamento della criminalità nel Centro Nord Italia, analizzati dall'università di Padova, al primo posto c'è l'edilizia, ma non mancano il commercio e le attività professionali e immobiliari. Su percentuali inferiori, ma per nulla trascorabili, anche alloggi e ristorazione, e logistica e trasporti.Spesso a essere coinvolte sono intere filiere: nell'edilizia, ad esempio, ci sono aziende di costruzione di edifici residenziali e non, ma anche attività di affitto o gestione di immobili di proprietà o in leasing, ditte specializzate in rivestimento di pavimenti e muri, in realizzazione di coperture o in intonacatura e stuccatura, e ancora tinteggiatori, commercio all'ingrosso di materiale edile, fabbricazione di ceramiche o noleggiatori di macchine e attrezzature.



56

Le imprese di costruzione coinvolte

Nell'ultima operazione del Nucleo Investigativo – Reparto Operativo dei Carabinieri di Padova e della Compagnia della Guardia di Finanza di Mirano che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a seguito di indagini dirette dalla Procura Distrettuale Antimafia di Venezia nei confronti di un uomo accusato del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso