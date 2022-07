Non solo effetto Bce: i tre motivi per cui lo spread BTp-Bund scende sotto 200

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’inflazione sale all’8,6% in Eurozona e arriva all’8% anche in Italia. Livello quattro volte più alto dell’obiettivo della Bce. E i titoli di Stato cosa fanno? Invece di aumentare i rendimenti, come logica vorrebbe, li riducono. E il calo riguarda, in Europa, soprattutto i BTp: quelli decennali dal 4,27% toccato il 14 giugno sono scesi al 3,18% di oggi 1° luglio e lo spread rispetto ai Bund tedeschi si è ridotto da 252 punti base a 195. E anche nella sola giornata di oggi, nonostante il boom dell...