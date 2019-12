Non solo Fca: da Ubs a Apple a Kering, così il fisco ha già recuperato 2,2 miliardi Verifiche e controlli negli ultimi anni hanno portato una valanga di accordi: nel mirino i rapporti con paesi con una fiscalità più vantaggiosa di Giuseppe Latour

Kering, Ubs, Apple, Mediolanum. E, ancora, Facebook, Google, Amazon. La contestazione dell’agenzia delle Entrate a Fca non è un caso isolato. Analizzando il ruolino di marcia della nostra amministrazione fiscale negli ultimi anni, emerge con chiarezza una tendenza: colpire con verifiche e controlli quei big (del web e non solo) per i ricavi ottenuti in Italia, anche se fatturati da controllate in altri Paesi con fiscalità di maggior vantaggio.

Oltre due miliardi recuperati

L’attività di agenzia delle Entrate, Procure (in particolar modo quella di Milano) e Guardia di Finanza ha portato a moltissime contestazioni. Attraverso le quali sono stati recuperati complessivamente circa 2,2 miliardi di euro.

Le operazioni delle Entrate

Numeri che pesano sul bilancio dell’agenzia delle Entrate. Basti pensare che, anche grazie al denaro recuperato attraverso questo tipo di operazioni, i dati sulle entrate tributarie dei primi sette mesi del 2019 hanno evidenziato un forte aumento alla voce accertamento e controllo. Solo a luglio sono arrivati 494 milioni in più (di cui 448 per l’Ires) rispetto allo stesso mese del 2018. Una tendenza confermata nei mesi successivi, per effetto del piano di pagamenti di Kering (titolare del marchio Gucci).

Le contestazioni più frequenti

Gli schemi contestati negli ultimi anni dall’agenzia delle Entrate sono diversi. Ma quello più frequente riguarda la sottovalutazione degli utili generati in Italia, che vengono trasferiti ad altre società straniere per usufruire di una tassazione più favorevole. Questo si accompagna, nel caso dei big del digitale, al tema della stabile organizzazione, cioè la sede fissa delle società straniere in Italia, che è solitamente il presupporto per la tassazione. È evidente che, nel campo del digitale, questo concetto è molto sfumato e rende più difficile la tassazione.

Il caso Kering

Proprio quello di Kering rappresenta l’ultimo caso clamoroso. Le contestazioni riguardavano una società svizzera del gruppo, Luxury Goods International (Lgi), alla quale - secondo l’Agenzia - venivano trasferiti proventi in realtà realizzati in Italia da Gucci per sfruttare una tassazione migliore. In sostanza, veniva contestata l’esistenza di una struttura permanente di Lgi in Italia nel periodo 2011-2017: a questa la Gucci spa avrebbe trasferito degli utili.