Non solo Fontana di Trevi, le monetine si lanciano ai Fori: il nuovo rito dei turisti che vogliono ritornare a Roma

Le monetine “riportaci a Roma” piovono anche al Foro, come accade da tempo a Fontana di Trevi. Sul Campidoglio, dalla terrazza che si apre accanto al Tabularium, è diventata a sua volta un’abitudine dei turisti voltarsi di spalle, chiudere gli occhi, e lanciare uno spicciolo verso l’area archeologica nella speranza che il gesto e l’obolo sacrificato siano d’auspicio per tornare un giorno nella città eterna. Questa suggestiva quinta sul Foro romano è all’angolo tra via Monte Tarpeo e via del Campidoglio, quasi alla sommità del colle sede del governo capitolino. A due passi dal tempio di Vespasiano e Tito.

Il mosaico di monetine

E proprio sporgendosi dalla balconata e osservando verso il basso, salta poi agli occhi che la parte in lastra metallica rivolta verso il cielo del Portico degli Dei Consenti è ormai diventata una sorta di dinamico mosaico cadenzato com’è in lunghezza da migliaia di centesimi ma anche da monete da uno o due euro e di varia altra nazionalità. Da quanto spiegato, infatti, la stessa sottile lastra, installata con l’ultimo restauro per proteggere il Portico, avendo ai lati un bordino rialzato voluto per non far scivolare l’acqua piovana sui marmi, fa in modo che molte monetine restino in bella vista senza finire come tutte le altre sul selciato.

La tradizione del lancio a Fontana di Trevi

La tradizione di lanciare le monetine a Fontana di Trevi risale secondo alcune fonti, all’Ottocento. A dare il via a questo gesto divenuto poi una tradizione fu l’archeologo tedesco, Wolfgang Helbig, che lasciando la città decise di lanciare una vecchia monetina nella vasca della Fontana di Trevi come buon auspicio per far presto ritorno.

Rinnovato il protocollo di intesa con il Vicariato

Intanto, lo scorso 8 dicembre, la Giunta capitolina ha approvato il rinnovo, per tre anni, del Protocollo di intesa con il Vicariato di Roma per l’utilizzo delle monete raccolte per la realizzazione di attività benefiche, assistenziale e di utilità sociale.