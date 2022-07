Italia-Algeria, sottoscritti 15 accordi. Gas, contratto per 30 miliardi di metri cubi

Giustizia

Un primo protocollo ha previsto lo scambio di informazioni ed esperienze in materia giudiziaria (in particolare, nella formazione del personale giudiziario), carceraria (reinserimento sociale dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione nelle strutture carcerarie) e di modernizzazione e digitalizzazione della giustizia.

Lotta alla corruzione

Un secondo memorandum è in materia di prevenzione e lotta alla corruzione, con una cooperazione bilaterale che guarda a trasparenza e prevenzione.

Energia

Il “piatto forte” è quello che riguarda l’energia. Sul fronte energetico l’intesa firmata - in attesa dell’accelerazione da 4 milioni di metri cubi di gas - riguarda la cooperazione energetica e le energie rinnovabili, che passa anche attraverso partnership economiche per promuovere lo scambio di informazioni, l’assistenza reciproca e la ricerca e sviluppo in materia di energie rinnovabili e di efficientamento energetico, tramite consultazioni, visite di studio e la promozione di investimenti in materia di rinnovabili.

Infrastrutture

Ma la cooperazione riguarderà anche il settore dei lavori pubblici, in particolare strade, autostrade, ponti e altre grandi opere, comprese le infrastrutture portuali e marittime.

Imprese

Tre memorandum riguardano il settore produttivo. Il primo sui meccanismi per lo sviluppo di ecosistemi di startup, con iniziative congiunte; il secondo per promuovere investimenti attraverso scambi di informazioni, il supporto reciproco agli operatori economici intenzionati ad investire nei due Paesi e iniziative di formazione; il terzo, firmato anche da Confapi e Anade, per incoraggiare le microimprese italiane a investire in Algeria, offrendo assistenza tecnica soprattutto nel settore delle catene agroalimentari, del tessile e dell’olio.