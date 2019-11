Non solo immobili, il Vaticano gode di tesoretti da 11 miliardi Tra beni mobili e immobili, la Santa Sede ha a disposizione un tesoretto da oltre 10 miliardi di euro. Una rete di investimenti e proprietà che non viene sempre gestita nel migliore dei modi di Carlo Marroni

La cifra complessiva forse la conosce solo il Papa. Ma non è sicuro. La stima di massima delle disponibilità finanziarie della Santa Sede e della Città del Vaticano, quindi del governo centrale e non di diocesi o congregazioni religiose, è di circa 5 miliardi di euro. In netto calo rispetto ad un decina di anni fa, quando – prima della crisi dei mercato e del crollo dei tassi di interesse – poteva sfiorare quasi i 10 miliardi.

Questo per la parte mobiliare. Mentre quella immobiliare è stimata in oltre 6 miliardi. Si tratta esclusivamente di case e palazzi “non funzionali” all'attività istituzionale. Quindi niente palazzo della Cancelleria o la Gregoriana, per capirci. Questa valutazione è solo una piccola parte del patrimonio della «Chiesa» (congregazioni religiose e diocesi) che nel mondo conta su un patrimonio valutato oltre 2mila miliardi, comprese università, scuole e ospedali.

Il tesoro pontificio non è unitario, cioè custodito da un unico soggetto, ma spezzettato in vari “tesoretti”, gestiti gelosamente in modo autonomo e, come si è visto, non sempre al meglio. L’ultima tempesta che ha investito la Curia, generata da un’inchiesta giudiziaria che ha portato a irruzioni, sospensioni dal servizio e vari effetti collaterali è stata innescata da un immobile di prestigio a Sloane Avenue, Londra, passato di mano attraverso varie società-veicolo e da mesi sotto il diretto controllo della Segreteria di Stato, un’operazione definita “opaca” dal Segretario di Stato, Pietro Parolin.

L’irritazione del cardinale Becciu

Tanto che questa presa di posizione – poi da lui stesso smorzata – ha innescato un’irrituale reazione del cardinale Angelo Becciu, già suo vice, che ha parlato di macchina del fango. Ma questo non è l’unico investimento immobiliare nella capitale inglese (fu Pio XII a comprare per primo sulle rive del Tamigi): al Sole 24 Ore risulta che la Segreteria di Stato controlli sette palazzi a Cadogan Square, nel quadrilatero più caro della città in zona Knightsbridge, l’indirizzo di Harrod's e del Mandarin. Un buon investimento, del valore di almeno 70 milioni di sterline. La gestione è affiata alla Sloane and Cadogan Investment Managemet Ltd, alla quale sarebbe riconosciuta una commissione annuale di 1,5 milioni di sterline, in linea con il mercato.

Questo ulteriore asset è parte del patrimonio complessivo della Segreteria di Stato, curato dalla prima sezione degli Affari Generali – prima guidata da Angelo Becciu e dal 2018 da Edgar Pena Parra - che è di circa 700 milioni. Lì sono affluiti nel tempo parte dei soldi destinati dai fedeli all’Obolo di San Pietro – le offerte per il Papa del 29 giugno, la cui somma complessiva si è contratta molto, ormai attorno ai 50 milioni – e altri fondi la cui destinazione finale è decisa direttamente dal Pontefice. Non sono quindi fondi “neri”, ma certamente l'uso che il Pontefice decide è riservato, spesso per opportuni motivi di carattere politico e diplomatico. Se – per esempio – il Papa vuol far arrivare aiuti ai missionari in zone di guerra o guerriglia, è il caso che non lo faccia sapere in giro.