«Non solo imprese. Ora finanziamo anche i tecnici» Il presidente Banca Macerata: «Gli aiuti sono partiti subito, ma la ricostruzione è lenta»

Banca Macerata. Istituto nato nel 2006, nel cuore del territorio marchigiano

2' di lettura

«Ora sono i tecnici a chiedere finanziamenti. E la loro esposizione è diventata un punto critico: se loro non preparano le perizie, per la presentazione delle pratiche, la ricostruzione si ferma. Il punto è che loro devono anticipare le spese. E per questo vengono anche da noi».

È un imbuto concreto e stretto quello descritto da Fernando Cavallini, presidente di Banca Macerata, istituto nato nel 2006, con 5 filiali e un capitale sociale da 34 mln. Vive nel cuore del territorio marchigiano, colpito da «tre terremoti: bancario, con la liquidazione di banca Marche; economico, con la crisi del settore calzaturiero e quello fisico, con le scosse del 2016». A tre anni dal sisma, il finanziamento dei tecnici è diventato uno dei nodi prioritari, insieme al sostegno delle imprese che stanno ripartendo.

Dopo imprese e professionisti, che hanno chiesto credito, per delocalizzare (57.273) o privati per ricostruire (1mln 452mila), ora sono quindi aumentate le domande dei tecnici?

Lo sarebbero, ma per loro i finanziamenti avvengono nell’ambito dei normali criteri di accesso al credito, non come nella prassi di un contributo per il terremoto, in cui lo Stato garantisce dopo il via libera dell’ufficio ricostruzione.

I vostri dati sui muti, sospesi fino al 2020, per oltre 7 milioni e i finanziamenti per 27 milioni, per la moratoria dei tributi, che riflessione fanno fare a fronte della situazione attuale?