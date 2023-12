Non solo litio, da Enea e Sapienza il progetto per le batterie al calcio

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’obiettivo è andare oltre il litio. E costruire nuove batterie usando il calcio per applicazioni nella mobilità elettrica e per lo stoccaggio di energia nelle smart grid. Una vera e propria sfida che guarda avanti, all’insegna della transizione energetica. A portare avanti questo progetto, denominato Actea sono i ricercatori dell’Enea con quelli della Sapienza di Roma.

«L’obiettivo è quello di andare oltre la tecnologia litio-ione - premette Laura Silvestri, ricercatrice del Laboratorio Accumulo di energia, batterie e tecnologie per la produzione e l’uso dell’idrogeno del Dipartimento tecnologie energetiche e fonti rinnovabili dell’Enea - perché mai come in questo momento è importante guardare a soluzioni indirizzate verso la transizione energetica».

Punto di forza di questo studio la facile reperibilità del calcio, rispetto al litio, e i bassi costi di produzione ma con «standard sempre più elevati di efficienza, sostenibilità e sicurezza». «La tecnologia calcio-ione è ancora ai primi stadi di sviluppo - argomenta la ricercatrice - e l’obiettivo è quello di contribuire a una migliore comprensione del suo funzionamento anche se, in linea di principio, i processi elettrochimici che stanno alla base sono analoghi a quelli delle batterie litio-ione dove, però, il calcio sostituisce il litio nel ruolo di shuttle, ossia di portatore della carica elettrica».

Un cambio di passo rispetto al passato, dato che la nuova metodologia utilizzata nel progetto (che si giova di un finanziamento della Regione Lazio), si focalizza «sullo sviluppo di processi e materiali con un ridotto impatto ambientale e sull’impiego di elementi molto comuni: ferro, silicio o titanio, e calcio». E poi, come altro punto di forza, «la minimizzazione dell’uso di materie prime tossiche e critiche come, ad esempio, il cobalto e il litio».

E, benché il progetto si sviluppi in un ambito ancora poco “esplorato” sono comunque chiari i vantaggi. «L’utilizzo del calcio è un’opzione promettente per migliorare le densità energetiche delle batterie riducendo al contempo i costi di produzione grazie al basso costo della materia prima e, soprattutto, alla sua abbondanza sulla crosta terrestre - aggiunge ancora la ricercatrice -. Attraverso lo sviluppo di tecnologie di accumulo elettrochimico calcio-ione sarà possibile risolvere le principali criticità legate all’approvvigionamento, alla sicurezza e ai costi di produzione. Non solo: si disporrà di un’alternativa ecosostenibile ai sistemi litio-ione, una tecnologia di accumulo matura che ha quasi raggiunto il limite teorico delle sue prestazioni».