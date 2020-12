Non solo Lombardia: tutte le regioni che diventano gialle da domenica Il quadro sarà definito nell’ambito del report settimanale della cabina di regia

Coronavirus e Natale: cosa si può fare e cosa no

Il quadro sarà definito nell’ambito del report settimanale della cabina di regia

2' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Non c’è solo la Lombardia che, come ha anticipato il governatore Attilio Fontana, domenica 13 dicembre passerà dalla zona arancione alla gialla. Uno scenario analogo potrebbe attendere anche il Piemonte, la Basilicata e la Calabria. Nel gruppo delle regioni “declassate” potrebbero rientrare anche Campania e Toscana: in questo caso il passaggio all’area gialla sarebbe suggerita da una norma del decreto Ristori, all’esame del Senato, che di fatto prevede la possibilità della cabina di regia (DM 30 aprile 2020) di far passare una regione da un colore all’altro senza attendere i canonici 14 giorni.

Il quadro si delineerà in occasione della pubblicazione del prossimo report settimanale delle regioni a cura della cabina di regia, attesa per oggi, venerdì 11 dicembre.

Loading...

Il requisito dei 14 giorni

Secondo le regole in vigore, l'applicazione delle misure relative a uno scenario inferiore (in questo caso dalla zona arancione alla gialla) scatta dopo che la cabina di regia ha accertato la permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive (“zona arancione”). Il consueto monitoraggio settimanale atteso nelle prossime ore dovrebbe confermare l’esistenza delle condizioni per il passaggio di quelle quattro regioni dalla zona arancione a quella gialla.

Una volta pubblicato il report, e confermato il nuovo assetto, il ministro della Salute Roberto Speranza dovrebbe firmare le ordinanze, in modo tale che le nuove regole possano entrare in vigore domenica 13 dicembre.

Chi dovrebbe rimanere in zona arancione

Nel gruppo arancione potrebbero invece rimanere Campania, Toscana, Valle D'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano. Queste sono passate dall’area rossa a quella arancione più di recente, a seguito di un’ordinanza del ministro Speranza firmata il 4 dicembre e in vigore dal 6. I 14 giorni pertanto non sarebbero ancora trascorsi. “Scadranno” domenica 20 dicembre. Ma per Campania e Toscana, come si diceva, non è allo stato attuale escluso che il passaggio al colore giallo avvenga in tempi più stretti.