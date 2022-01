Non solo made in Italy: dal vegano al kosher, il cibo è identitario. Lo dice l’etichetta

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La spesa al supermercato riflette sempre di più lo spirito identitario del consumatore, che si stia parlando di stile di alimentazione e di provenienza del cibo, di credo religioso, di dieta, o di ecologia.

Crescono,ad esempio, sia il numero dei prodotti a scaffale che riportano un claim in etichetta come “bio”, “vegano” ma anche “kosher” o “halal”, sia la loro incidenza sul giro d'affari complessivo del largo consumo. È una delle tendenze di consumo messa in evidenza dalla decima edizione dell’Osservatorio Immagino, assieme alla conferma di altri trend consolidati, come quello che riguarda l’importanza dei messaggi sulla provenienza made in Italy degli ingredienti e quello sulla sostenibilità del packaging e del processo produttivo.



Lo stile di vita è in ciò che mangi

Il 14% dei prodotti monitorati fa parte del cluster che è stato battezzato “Lifestyle” – «prodotti che soddisfano i requisiti richiesti da chi ha scelto di adottare precisi stili di vita e, quindi, di consumo, come il veganesimo o l’alimentazione conforme ai dettami religiosi», si legge nel report – che genera il 10,3% del sell-out di ipermercati e supermercati italiani (a giugno 2018 il dato era dell’8,1%); gli oltre 12mila prodotti di questo paniere generano oltre 3,3 miliardi di euro di vendite.

Da giugno 2020 a giugno 2021 a crescere sono stati soprattutto i prodotti presentati come vegano (+5,7% le vendite annue), vegetariano (+5,3%) e veg (+4,0%), mentre il “bio” ha smesso di crescere (-0,3%).

Loading...

Per quel che riguarda l’italianità in etichetta, invece, la forte crescita del fenomeno durante la pandemia ha comportato un rallentamento del trend, che comunque cresce ancora dell’1,8% rispetto ai 12 mesi precedenti. Molto bene sono andate le etichette “Docg”, con gli 877 vini a Denominazione di origine controllata e garantita che hanno visto aumentare del +17,1% il giro d'affari, che ha superato i 273 milioni di euro.

Tra i “free from“ (cioè alimenti senza qualche specifico ingrediente) si affermano i claim “senza antibiotici” (+18% delle vendite) e “non fritto” (+16,5%), mentre tra i “rich-in” emergono magnesio, potassio e zinco.Si conferma anche la tendenza a ridurre gli zuccheri e puntare di più sulle proteine.

Crescono i prodotti sotto la lente

La decima edizione dello studio ha ampliato ulteriormente il suo raggio d'analisi – oltre quelli già citati, gli altri cluster esaminati riguardano intolleranze, loghi e certificazioni, ingredienti benefici, metodi di lavorazione, texture dei prodotti – incrociando i dati Nielsen (su venduto, consumo e fruizione dei media) con le informazioni rilevate dal servizio Immagino di GS1 Italy, presenti sulle etichette di 125.431 prodotti, tra alimentari e non alimentari, venduti nei supermercati e ipermercati italiani. Un paniere che, nell'anno finito a giugno 2021, ha generato un giro d'affari di poco meno di 39 miliardi di euro, pari all'83% del sell-out totale realizzato da ipermercati e supermercati in Italia.