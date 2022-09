Non solo spiagge: la Via Romagna punta sulla bici come volano di sviluppo

Lo studio di fattibilità individuerà, oltre ai punti di interesse, le strutture ricettive, le cantine e le tappe di degustazione che potranno aderire all'iniziativa dotandosi del marchio Via Romagna, comparendo in un apposito sito in via costruzione.

Per la segnalatica ci sarà invece da attendere: «Abbiamo fondi per la promozione turistica – nota Astolfi – ma per la collocazione della cartellonistica che indichi il percorso e segnali i punti di interesse, e per l'installazione di pensiline e rastrelliere faremo appello al Fondo unico nazionale per il Turismo del Pnrr che finanzia progetti a valenza regionale fino al 50%».

Altro punto a favore del progetto è l'individuazione di strade di raccordo, ciclovie o piste ciclabili in sede separata, da cui poter raggiungere il percorso della Via Romagna partendo dalla costa. Si tratta, tra le altre, della ciclabile della Valmarecchia se ci si mette in sella a Rimini, quella della Valconca da Cattolica, la ciclabile di Sant'Arcangelo se si parte da Bellaria/Igea Marina, la pista lungo il torrente Marano se si comincia a pedalare a Riccione.

Know how consolidato

Nell'insieme, nella nuova Via Romagna sembrano affluire buone pratiche di cicloturismo e il fascino morbido dei borghi romagnoli già spontaneamente battuti dalla bicicletta. «Un know how, la capacità di accogliere ciclisti e cicloturisti, acquisito in decenni di esperienza», nota Astolfi.

Correva il 1998, l'anno in cui Marco Pantani (che era di Cesenatico) avrebbe vinto il Giro d'Italia e il Tour de France. Un gruppetto di albergatori-imprenditori di Riccione di nuova generazione si chiese allora come convogliare nel cicloturismo il know how appreso nel fare impresa attraverso l'accoglienza.