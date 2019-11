Non solo Matera e Venezia: in Italia a rischio alluvione oltre 67mila beni culturali Da non sottovalutare anche il problema dei tesori artistici e architettonici a rischio frana, un fenomeno spesso connesso ad eventi idrogeologici: in Italia un censimento Ispra-Iscr del 2015 registra 14mila di Vittorio Nuti

Alluvioni e frane, in Italia a rischio in 7,2 mln

Non solo Venezia e Matera. La prima sommersa dall'acqua alta a livello record per il mix micidiale di forti venti di scirocco e marea. L'altra ferita da un nubifragio che ha trasformato i rioni Sassi in un fiume in piena. Due esempi concreti e drammatici di quello che può fare il clima impazzito sul nostro paesaggio urbano. Non si tratta di casi isolati ed eccezionali, ma di fenomeni ormai ricorrenti. Che in Italia, paese con il primato mondiale dei beni culturali Patrimonio dell'Umanità (51 siti Unesco) potrebbero fare molti più danni che altrove.

Siti a rischio

Secondo il dossier di Legambiente "Le città italiane alla sfida del Clima" (edizione 2017), elaborato in collaborazione con il ministero dell'Ambiente, il Belpaese ospita infatti ben 28.483 siti del patrimonio culturale esposti ad alluvioni con "tempi di ritorno" (Tr) fino a 200 anni.

Oltre 39mila sono invece i beni culturali esposti ad alluvioni «rare ma di estrema intensità», con tempo di ritorno fino a 500 anni.

Tempi di ritorno

Il "tempo di ritorno" è un modo statistico per stimare la probabilità che un evento accada in un dato anno: quindi un'alluvione con Tr 200 ha lo 0,5% probabilità di accadere in un anno, che salgono al 2,5% e al 5% a cinque e dieci anni. Un evento alluvionale con Tr 500 ha invece probabilità di accadere dell0 0,2% a un anno, dell'1% a cinque, e del 2% su 10 anni.

Tesoro da proteggere

Nel complesso, oltre 67mila beni artistici e culturali rischiano dunque di andare sott'acqua, quasi un terzo degli oltre 200mila beni architettonici, monumentali e archeologici sparsi per l'Italia, senza contare 3.400 musei e circa duemila aree e siti archeologici. Assolutamente da non sottovalutare anche il problema dei tesori artistici e architettonici a rischio frane: in Italia il censimento Ispra-Iscr del 2015 citato da Legambiente ne conta 14mila.

I casi di Roma e Firenze

Sempre sul fronte alluvioni e piogge, il Dossier Legambiente evidenzia tra le situazioni maggiormente esposte al cambiamento climatico quella di Roma. Nella Capitale, dove nel 2016 una forte pioggia danneggiò in modo rilevante un ampio tratto delle Mura Aureliane, i beni immobili di pregio storico culturale esposti a rischio alluvione «sono 2.204», con un tempo di ritorno fino a 500 anni, mentre l'area inondata «comprende anche il centro storico, in zona Pantheon, Piazza Navona, Piazza del Popolo». Nel Comune di Firenze, sempre secondo Legambiente, i beni immobili esposti a rischio alluvioni con tempo di ritorno fino a 200 anni sono 1.145, «tra cui la Basilica di Santa Croce, la Biblioteca Nazionale, il Battistero e la Cattedrale di Santa Maria del Fiore».