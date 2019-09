Non solo Ninja e Adidas: sponsor, personaggi e numeri degli eSport

La settimana scorsa, a New York, Michelin si è aggiunta a Toyota e a Tag Heuer fra gli sponsor ufficiali del campionato mondiale di Gt Sport, il primo torneo automobilistico digitale patrocinato dalla Fia.

Per tornare all'abbigliamento sportivo, proprio Adidas ha di recente deciso di investire anche nella scena competitiva italiana siglando un accordo di sponsorizzazione e collaborazione con Exeed, Moba Rog e Pg Esports, organizzatori del campionato di “League of Legends” e di “Rainbow Six: Siege”. All'estero l'azienda tedesca era già fra i partner di Team Heretics, Lyon Edg, North eSports e Team Vitality (la squadra di Daniele “Jiizuké” Di Mauro). Nike non è stata a guardare: dal prossimo ottobre le maglie ufficiali della Pro League cinese di “League of Legends” sfoggeranno l'iconico “Swoosh” in bella vista. Con loghi diversi, faranno lo stesso organizzazioni e giocatori da poco sponsorizzati da Champion e K-Swiss. Quest'ultima, a luglio, ha addirittura lanciato la prima scarpa dedicata ai videogiocatori professionisti, la Mibr One-Tap (già sold out).

Nielsen conferma che dal 2006 il gaming agonistico ha collezionato più di 600 accordi di sponsorizzazione, di cui 360 in ambito tecnologico, una cinquantina con bevande non alcoliche e oltre 40 con media online. Nel 2014 il business ha accelerato grazie ai primi investimenti di Red Bull e McDonald's.

«Dai 235 milioni di dollari del 2017 – conferma Jurre Pannekeet, analista della specializzata Newzoo – prevediamo che le sponsorizzazioni arriveranno a 754 milioni nel 2021». Intanto i 456,7 milioni attesi entro fine anno (+34,3% rispetto al 2018) arriveranno dal food and beverage e da aziende di hardware tecnologico – leggasi Samsung, o Sony -, ma soprattutto dai colossi mondiali della telefonia (Telecom, Vodafone) e dell'abbigliamento, dal settore finanziario, dal personal care e dall'automotive.

Se non stupiscono gli investimenti crescenti di Red Bull e Coca Cola, oppure quelli di Adidas, Nike e Under Armour, marchi tradizionalmente legati alle competizioni, è più sorprendente la calata negli esport di Mercedes, Bmw o Volkswagen (con le controllate Audi e Seat in prima linea). L'anno scorso è stato il gruppo Renault a stringere un accordo con Team Vitality, un'organizzazione francese con squadre in discipline elettroniche diverse. Secondo Bastien Schupp, vice president global brand strategy and marketing communications della casa automobilistica, «la partnership con un'organizzazione solida aiuterà Renault a capire l'audience dell'esport più di quanto avrebbe permesso la creazione di una squadra ex novo».