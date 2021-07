Non solo Nutella, le creme made in Italy conquistano i mercati

4' di lettura

Gli italiani le fanno meglio, le creme spalmabili dolci. E non solo perché hanno inventato quella che ha conquistato il mondo, ma anche perché continuano a declinare quella alla nocciola in varianti sempre più golose e a sviluppare quelle ottenute da altre materie prime pregiate, come gli anacardi o il pistacchio di Bronte. Persino dietro il recente successo del burro d’arachidi (+51% di vendite in un anno) c’è la “rivisitazione” tutta italiana e in chiave healthy della formula originale americana.

Si tratta di un mercato che in Italia vale 448 milioni di euro di sell-out e che in dodici mesi ha raccolto il 12,6% di vendite in più (fonte Nielsen) con un aumento dell’11,5% di vasetti, vaschette e barattoli comprati dagli italiani. Le nuove esigenze dettate dalla pandemia, in termini di consumi domestici e desiderio di comfort food, hanno fatto sì che questi prodotti si “vendessero da soli”: le promozioni sono calate del 3%, determinando un aumento del 2,7% dei prezzi medi a confezione. Il che non ha dissuaso gli italiani dall'acquisto, in particolare nel Sud, dove l'aumento della spesa per le creme spalmabili ha sfiorato il 15% annuo.

I leader di mercato

Per chi si occupa di food (anche solo per passione) quello delle creme spalmabili è un universo emblematico del “made in Italy” e delle sue eccellenze. Con la Nutella Ferrero ha costruito un business da record e riesce ancora ad aumentarne le vendite, arrivate a oltre 400mila tonnellate in 160 Paesi. A conferma del suo ruolo di ambasciatore del “made in Italy”, insieme all'Enit, ha lanciato la special edition Ti Amo Italia con 30 vasetti che celebrano le bellezze del nostro paese.

Sui mercati esteri puntano anche il second competitor Rigoni, per cui l’export genera il 40% dei 125 milioni di ricavi e che vende la sua Nocciolata soprattutto in Francia; e il gruppo Valsoia, che nel 2020 ha aumentato del 27% le vendite all’estero, trainate dal successo della crema spalmabile al cacao.

È un mercato sempre più affollato, e non solo a scaffale, dove la media è di una dozzina di referenze. Dietro al colosso Nutella si muovono aziende consolidate (come Novi, Nutkao e Valsoia) e ingressi recenti (come Barilla con Pan di Stelle e Lindt). Le new entry del 2021 sono Loacker, Madi Ventura e Nestlé con la crema di Baci Perugina. E a settembre arriverà la nuova gamma Witor's.