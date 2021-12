Non solo Olanda, ecco tutte le restrizioni anti Omicron nei Paesi Ue

3' di lettura

Corrono i contagi in tutta Europa e gli Stati passano a misure più severe per frenare (nei limiti del possibile) una nuova ondata di infezioni trainate dalla variante Omicron. Per Italia, Portogallo, Grecia e Irlanda un primo passo è stato quello di proteggersi dall’esterno con test d’ingresso per gli arrivi dal resto dell’Ue, i Paesi Bassi hanno scelto invece da subito la via più radicale di imporre subito un nuovo lockdown a tempo.

L’incognita delle ospedalizzazioni

Il sostanziale vantaggio di crescita di Omicron rispetto alla variante Delta lascia credere che presto diventi forma dominante del coronavirus negli stessi Paesi con alti livelli di immunità della popolazione. Per l’Organizzazione mondiale della sanità non è chiaro se questo sia dovuto alla capacità della variante di sfuggire alle difese, alla sua intrinseca maggiore trasmissibilità o a una combinazione di entrambe le cose. Il punto è che con casi in aumento tanto rapido gli ospedali in alcuni aree potrebbero andare in sovraccarico, di qui i piani di azione in corso di valutazione da parte dei governi.

Stretta assoluta, la via olandese

Dunque da domenica 19 e fino al 14 gennaio resteranno aperte in Olanda solo le attività essenziali, come supermercati e farmacie, che funzioneranno fino alle 20; saranno chiusi invece negozi non essenziali, cinema, teatri, musei, sale concerti. I servizi di ristorazione funzioneranno con delivery e take away. Per quanto riguarda gli incontri, con le feste natalizie che si avvicinano, le regole sono le seguenti: non si potranno ricevere a casa più di 2 persone al giorno dai 13 anni in su; faranno eccezione 24, 25 e 26 dicembre e Capodanno, quando il numero salirà a 4. All’aperto si potranno incontrare solo gruppi di due persone, tranne nel caso in cui si tratti di persone che fanno parte dello stesso nucleo domestico.

A Parigi niente feste di Capodanno

Mentre si valutano diversi scenari in prima battuta è stato adottato il Super green pass in cui conta solo il vaccino e non i tamponi, sul modello italiano. Il Comitato scientifico francese per l’emergenza Covid ha invitato il governo di Parigi a introdurre una stretta per Capodanno. «In considerazione dell’accelerazione dell’epidemia e dei rischi connessi alle attività festive di fine anno, le autorità devono poter adottare misure restrittive significative, comprese, se del caso, limitazione delle attività collettive o coprifuoco». Il municipio della Capitale Parigi ha intanto annunciato la cancellazione dei fuochi d’artificio e dei concerti previsti sulle Champs-Elysées la sera del 31 dicembre.

Germania e Austria, obblighi rafforzati per chi entra

La Germania ha inserito il Regno Unito nella lista dei Paesi a più alto rischio per la diffusione della variante Omicron del Covid. E così a partire dal 20 dicembre verranno così imposte delle restrizioni all’ingresso dei viaggiatori dalla Gran Bretagna. Ai tedeschi che rientrano verrà chiesto il risultato negativo di un tampone e di rispettare una quarantena di due settimane, anche se sono vaccinati. Dopo settimane di azioni incisive sul fronte domestico anche l’Austria ha fatto un passo in avanti per proteggersi meglio da Omicron. Da domani solo chi ha già ricevuto la terza dose potrà entrare nel Paese mentre per gli altri vaccinati o guariti obbligo di tampone molecolare negativo non più vecchio di 72 ore. Per i non immunizzati quarantena di dieci giorni.