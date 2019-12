Non solo pecorino, dalle ostriche allo spumante la Sardegna valorizza i suoi prodotti Ostrinnova, Contaminazioni e Akinas Spin Ov sono tre esempi di progetti che puntano a garantire più qualità migliorando la produzione attraverso lo studio e la sperimentazione di Davide Madeddu

(Subbotina Anna - stock.adobe.com)

Ostriche, pecorino e spumanti. Dai campi (o mare) alla tavola passando per la ricerca e l'innovazione. La Regione Sardegna valorizza i suoi prodotti. Con una parola d'ordine: garantire qualità migliorando la produzione. Perché attraverso lo studio e la sperimentazione si possono garantire produzioni di alto livello e, allo stesso tempo far crescere le filiere locali.

Un concetto che viene portato avanti assieme alle agenzie regionali Laore e Agris e il Centro marino internazionale. Il tutto all’interno di una serie di progetti di valorizzazione e “verticalizzazione” dei prodotti che cercano di mettere in piedi l’intera filiera.

Lo scenario è variegato e spazia dalla mitilicoltura agli spumanti continuando con i cereali e i vini. Punto di partenza “Ostrinnova”, progetto per «la valorizzazione della produzione sostenibile delle ostriche nel sistema della molluschicoltura». Attività che interessa diversi centri dell’isola e su cui si punta attraverso programmi che vedono partecipare sia le aziende, sia le istituzioni.

La valorizzazione dei prodotti può arrivare anche con impieghi differenti delle materie prime prodotte. È quanto si prefigge il programma “Contaminazioni”. Progetto che, come spiegano alla Regione «si propone di mettere a punto tecnologie di trasformazione del latte di pecora e di capra alternative a quelle convenzionali». Risultato? Produzione di gelati, formaggi a pasta molle, ricotta gentile, yogurt, alternativi a quelli prodotti con latte vaccino.

Senza dimenticare poi gli interventi per la valorizzazione del carciofo spinoso e quelli per la produzione di quinoa.

Parte dalla valorizzazione dei vitigni autoctoni per la produzione di spumanti il progetto “Akinas Spin Ov”, per gli spumanti innovativi da vitigni autoctoni e valorizzando quelli minori o di possibile recupero.