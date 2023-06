Non solo petrolio: l’Arabia Saudita investe 5,6 miliardi nelle auto elettriche cinesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il ministero degli Investimenti dell’Arabia Saudita ha firmato un accordo da 5,6 miliardi di dollari con il produttore cinese di auto elettriche Human Horizons. L’obiettivo è collaborare allo sviluppo, alla produzione e alla vendita di veicoli. Lo rende noto l’agenzia di stampa statale saudita.

Da solo, questo accordo rappresenta più della metà degli oltre 10 miliardi di dollari di investimenti sottoscritti durante il ​​primo giorno della conferenza commerciale arabo-cinese in corso a Riyadh.

I settori degli investimenti vanno dalla tecnologia alle energie rinnovabili, dall’agricoltura al settore immobiliare, dai metalli al turismo e alla sanità.

Se da un lato ll rapporto tra l’Arabia Saudita, il principale esportatore mondiale di petrolio, e la Cina rimane ancorato ai legami energetici, dall’altro si registra una spinta per aumentare gli investimenti nei settori non petroliferi, come pilastro dell’agenda di diversificazione del regno.

Uan parte importante del piano saudita è lo sviluppo di un’industria manifatturiera domestica di veicoli elettrici (EV). Human Horizons produce veicoli elettrici con il marchio HiPhi in Cina.