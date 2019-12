Non solo PopBari: i potentati locali veri killer delle banche

4' di lettura

Un serial killer si aggira per l’Italia e elimina spietatamente una dopo l’altra le banche della nostra provincia. L’ultima vittima si chiama Banca Popolare di Bari, commissariata nei giorni scorsi dopo una lunga agonia caratterizzata dalla consueta alternanza di sinistri scricchiolii della condizione economica e patrimoniale, richiami severi ma inutili della vigilanza, proclami di risanamento sempre meno credibili. Come abbiamo imparato dalle serie televisive, per arrivare al colpevole bisogna studiarne il modus operandi, cioè farne il profilo. Nel nostro caso, abbiamo una serie inquietante di coincidenze.

Precise riccorrenze

Tutte, ma proprio tutte, le nostre crisi bancarie presentano le seguenti caratteristiche comuni: riguardano banche di provincia un tempo assai solide; sono state gestite da un management saldamente arroccato nella posizione di comando; hanno impostato negli anni felici programmi di espansione (quasi sempre con aggregazioni pagate a caro prezzo) assai ambiziosi; hanno gestito gli impieghi in gran parte in modo clientelare, non negando nulla agli amici e agli amici degli amici, spesso in spregio alla loro vocazione territoriale; hanno avuto nel top management personaggi quanto meno chiacchierati, anche all’interno della professione bancaria.

Le due verità

Questa preoccupante lista consente di individuare almeno due scomode verità. La prima riguarda l’azione di vigilanza, che pure è stata continua e ininterrotta, ma non è riuscita a cambiare rotta alla banca soprattutto perché i responsabili sono rimasti al loro posto. Infatti, sia Banca d’Italia sia Consob hanno adottato una strategia ritenuta sufficiente: sanzioni severe nei confronti del management e segnalazione alla magistratura dei molteplici aspetti di rilievo penale. Con una duplice ipotesi sottostante: da un lato che la governance della banca avrebbe preso provvedimenti nei confronti dei dirigenti sanzionati; dall’altro che spetta alla magistratura accertare se un reato è stato commesso e chi è il colpevole.

La prima ipotesi è irrealistica, la seconda frutto di un equivoco. Proprio perché tutte le banche in crisi erano espressione di potentati locali, le sanzioni sono passate come acqua fresca nel sonnacchioso comportamento dei consigli di amministrazione e non hanno mutato di una virgola (se non a babbo morto come si dice in Toscana) gli assetti di potere consolidati.

Per quanto riguarda il ruolo della magistratura è ovvio che spetta solo a essa valutare se un reato è stato commesso e chi è il colpevole. Il problema è che la banca è un’istituzione particolare a cui la legge richiede (in tutti i paesi, si badi) di essere gestita in modo sano e prudente. E a questo fine i dirigenti e gli amministratori devono passare un test di idoneità (essere fit and proper come si dice in inglese, mutuando termini dell’atletica) e possono essere rimossi dall’autorità di vigilanza. È ovvio che si tratta di poteri da esercitare con grande prudenza, perché di fatto vanno contro legittime delibere di istituzioni di mercato, ma è anche ovvio che la ragion d’essere della vigilanza sta nell’ipotesi che il mercato può fallire e che la mano invisibile può combinare pasticci orrendi.