Non solo Prosecco Docg, Bortolomiol rilancia su Montalcino e studia il Malbec La casa veneta celebra i 70 anni di Vincenzo Chierchia

3' di lettura

Bortolomiol ha sede a Valdobbiadene, nel cuore della denominazione Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg.

L'azienda è stata fondata da Giuliano Bortolomiol negli anni 40, anche se la tradizione di famiglia si tramanda dal 1760. Giuliano, diplomato alla scuola enologica di Conegliano, fu il primo a realizzare il Prosecco in versione brut. Oggi la cantina è guidata dalle sorelle Elvira, Maria Elena, Giuliana e Luisa Bortolomiol, affiancate dal team di enologi guidati da Roberto Cipresso. Il giro d’affari si attesta sui 15 milioni con due milioni di bottiglie prodotte ogni anno.

L’azienda ha dunque celebrato i 70 con una edizione dedicata e limitata. Bortolomiol ha creato il nuovo Rive 70th Anniversary Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg: uno spumante in edizione limitata, millesimato 2017, prodotto in sole 8mila bottiglie. È un Rive, nato dalle uve provenienti da un unico vigneto a Santo Stefano di Valdobbiadene, in versione brut nature.

«La prima bottiglia di questa collezione racchiude due secoli di storia e una rivoluzione lunga 70 anni - dice Elvira Bortolomiol, vicepresidente -. Con questa bollicina vogliamo rendere omaggio a nostro padre Giuliano che ci ha insegnato la via da percorrere. In questi anni abbiamo consolidato i suoi insegnamenti, guardando assieme ad un futuro sempre più sostenibile».

La casa vinicola ha poi deciso di investire in Toscana. Dal vigneto rilevato qualche anno fa a Montalcino, all'ombra del medievale CastelVerdelli, è nata la prima annata del Segreto di Giuliano, rosso prodotto in sole 2.675 bottiglie. L'annata 2016 - presentata da Elvira Bortolomiol in anteprima a Milano presso Cracco e Camilla in Duomo - porta la firma del winemaker Cipresso: «Siamo di fronte a un Sangiovese con una nota balsamica inconfondibile a cui si accompagnano sentori di tabacco e una raffinata speziatura dolce, il potenziale di invecchiamento è notevole».

Ma il sogno di Bortolomiol ci porta al di là dell’Oceano. «Mi piacerebbe sviluppare un progetto in Argentina - spiega Elvira Bortolomiol - il Malbec sarebbe un soggetto straordinario, Mendoza il luogo di elezione. Stiamo valutando». Anche Cipresso ha molta stima del potenziale dei vini argentini.