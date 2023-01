Non solo per scaldare. Le coperte si scoprono decorative come arazzi

Il vero appassionato di coperte: d'accordo, ma chi è? Non diamolo per scontato. Per prima cosa non stiamo parlando di gente freddolosa, non solo, ma di collezionisti di intimità. Gli oggetti che cercano, se non lo sono in partenza, diventano unici per l'uso che se ne fa, per via della collocazione che trovano in casa: quell'angolo da cui attendono di essere richiamati in servizio o, semplicemente, corteggiati con lo sguardo.

Animalier. Plaid Panthère de Cartier in lana merino e cashmere, rifinito a mano, CARTIER (1.420 €).

Un grande classico della collezione è la coperta originariamente da viaggio, stiamo parlando del plaid. Dalle mie parti veniva affettuosamente chiamato “pleddino”, con due “d”. Il nostro era di lana, un tartan Mackintosh, scozzese purosangue, più o meno lo stesso plaid che si vedeva spesso sulle ginocchia di Elisabetta durante i Braemar Gathering. Chi scrive non è mai stata una “queenologa”, però va detto che l'uso della copertina all'aperto, del plaid provvidenziale, era uno dei suoi primati di stile. Ogni tanto Elisabetta, sempre in versione spettatrice deliziata da quei giochi ruspanti di fune e martello, optava per un plaid più ampio, a scacchi piccoli, bianchi e neri, che spartiva con Filippo. Non so se si possa chiamare passione, certo in quelle immagini c'erano consuetudine, calore e affetto. Che cosa si può chiedere di più, di meglio, a una coperta? Che sia anche avventurosa, un bel pezzo di arredamento. Un po' come un tappeto, sì, ma volante, che atterra morbido nelle nostre case, con un decoro a metà tra l'affresco e l'arazzo, pur mantenendo le sue caratteristiche di mansueto animale domestico. Una poetessa che era solita ricevere gli ospiti tutta avvolta in plaid dai colori caldi e lunghe frange, posa che la faceva somigliare a una squaw, diceva: “Le mie coperte sono come gatti ammaestrati”.

Le coperte in queste pagine suggeriscono esperienze di vita che non hanno a che fare solo con il difendersi dal freddo, con il rinchiudersi in un guscio, sono animali domestici molto esigenti, impongono a chi le possiede di essere all'altezza dei loro benefici e servizi, dei loro eleganti decori. Non solo, suscitano scenari strani, originali: ozio su prati invernali, come nel caso della coperta di Gucci . Coperte come schermi su cui proiettare immagini vertiginose ( Toiletpaper Beauty ). Trapuntine come seconde pelli: il Nid Plaid di Society Limonta . Coperte che inaugurano il nuovo anno, manuali della fortuna, come la Lucky You che Paola Navone ha disegnato per Lanerossi . A proposito di animali domestici, i più eclettici amanti delle coperte possono avere la pantera di Cartier . Nel plaid Avalon Tangram di Hermès , la trama del cashmere, filato a mano, dà vita a un tangram (il gioco rompicapo cinese). Infine, Loro Piana: un capolavoro che coniuga il gusto cosy, grazie a un cashmere lavorato con un effetto hand made, con il lusso del jacquard.