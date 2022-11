Non solo sci a Livigno fra fat bike, ciaspole, gaming room e shopping

Di tutto e di più: il piccolo Tibet si prepara all'apertura della stagione invernale il 3 dicembre (fino al 17 è valida la promozione dello skipass gratuito per soggiorni di almeno 4 notti consecutive in hotel) con il fiore all'occhiello del nuovo Mottolino Fun Mountain, un complesso unico nel suo genere in Italia realizzato in previsione delle Olimpiadi 2026. Qui si potrà trovare la classica offerta di servizi legati allo sci ma anche aree dedicate allo smart working, una gaming room e un ristorante (il Kosmo Taste the Mountain) che si ispira alla cucina etica di montagna di Norbert Niederkofler. Per l'attività all'aria aperta c'è solo l'imbarazzo della scelta: ciaspole, sci alpinismo, escursioni a cavallo, pattinaggio su ghiaccio e le immancabili fat bike. Per il relax, tre gli appuntamenti da non mancare: l'area benessere del centro Aquagranda, lo shopping duty free nell'area pedonale all'ora dell'aperitivo e le casette in legno del Villaggio di Natale con i prodotti tipici e dell'artigianato locale.

8/26 10/26 Menu