Non solo sci: Val Venosta e Stubai in cerca dell'ultima neve

Quello che sta per finire (salvo cambiamenti climatici repentini) andrà in archivio come un inverno con poche precipitazioni, soprattutto a quote inferiori ai 1600-2000 metri, limite sotto il quale sciare su neve naturale diventerà forse più un'eccezione che non una regola e una piacevole (oltre che sostenibile) abitudine. Per fortuna degli amanti dello sci (e dello slittino, delle ciaspolate e delle altre attività tipiche della stagione invernale) diversi comprensori possono ancora offrire piste e impianti aperti e un look da cartolina ancora a tinte invernali. Ecco due possibili mete di confine a cavallo fra Italia e Austria da raggiungere per gli ultimi week end a tinte banche.

