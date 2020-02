Non solo Silvio e Veronica: da Bezos a Ecclestone, i divorzi più cari Quando finisce un amore comincia una guerra giudiziaria: l’obiettivo non è conquistare un cuore ma il patrimonio di Francesca Milano

2' di lettura

Silvio Berlusconi e Veronica Lario fanno pace, almeno sul fronte giudiziario. Caso archiviato, come il loro amore. In base all’accordo raggiunto, Berlusconi dovrà versare alla ex moglie una somma “una tantum” (e non gli 1,4 milioni al mese inizialmente stabiliti dal tribunale).

Ma quello dell’ex premier non è l’unico divorzio milionario di cui si è parlato negli ultimi anni.

Lo scorso anno a divorziare sono stati Jeff Bezos, proprietario di Amazon e sua moglie Mackenzie: i due - dopo 25 anni di matrimonio - avevano raggiunto un accordo che concedeva alla donna il 4% delle azioni di Amazon, valutate in 38,3 miliardi di dollari. Grazie alla separazione Mackenzie è diventata la terza donna più ricca del pianeta.

A confronto, i divorzi dei “vecchi” ricchi sembrano non essere costati così tanto. Era il 2007 quando Roman Abramovich, imprenditore, e sua moglie Irina, hostess, decisero di lasciarsi nonostante i cinque figli. L’accordo raggiunto fu di 300 milioni di dollari.

Il doppio - 600 milioni di dollari - è la cifra sulla quale si erano accordati Roy Disney (nipole di Walt) e la moglie Patricia: dopo 52 anni di matrimonio, all’età di 77 e 72 anni, i due si erano lasciati.

Tra i divorzi più costosi della storia c’è anche quello dell’ex proprietario dell Formula 1, Bernie Ecclestone e la modella Slavica Radic, che dalla separazione ha intascato un miliardo di sterline.