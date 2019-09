Non solo superstore, Esselunga diventa industria alimentare Nei primi sei mesi ricavi a 4 miliardi e «continueremo a svilupparci nelle aree in cui siamo già presenti» dice il dg Kahale di Enrico Netti

Anche industria alimentare. Esselunga, la catena della Gdo fondata da Bernardo Caprotti, oggi si presenta così. Non un riposizionamento ma una dichiarazione messa nero su bianco da Sami Kahale, direttore generale che a fine anno diventerà ceo mentre l’attuale ad Carlo Salza ricoprirà la posizione di presidente. «Abbiamo punti vendita efficienti e prodotti alimentari eccellenti fatti da noi con una totale integrazione verticale - ha detto ieri Sami Kahale -. Abbiamo un piano industriale solido, con scelte chiare. Il contesto esterno è sempre più competitivo ma noi ci dimostriamo resilienti».

Così mentre i concorrenti muovono le leve della rete di punti vendita e creano nuovi format Esselunga cala l’asso della food industry da cui arriva una forte iniezione di marginalità. A dirlo sono i numeri: le specialità gastronomiche e i piatti pronti vengono venduti a prezzi al chilogrammo nettamente superiori rispetto ai beni del largo consumo confezionato e al fresco. Un chilo di sushi, per esempio, ha un prezzo tra i 18 e i quasi 34 euro, le fajitas 27 euro, il cous cous di pesce 15,5 euro, un sandwich vitello & salsa tonnata 25 euro. In più il consumo di piatti pronti degli italiani è in costante crescita. Così negli assortimenti i piatti pronti guadagnano sempre più spazio trainando all’insù lo scontrino medio e, grazie alla proverbiale efficienza dell’insegna, le vendite per metro quadro di superficie ora raggiungono i 18mila euro al lordo dell’Iva.

Più o meno il triplo della media italiana e più del doppio delle migliori catene estere. Esselunga in più ha una manciata di punti vendita, “solo” 158 tra superstore e supermarket, rispetto alle migliaia dei competitor e il suo baricentro è saldamente ancorato al Nord, soprattutto in Lombardia la regione con la capacità di spesa più alta. Solo negli ultimi anni ha iniziato l’avanzata verso il Centro Italia e le aperture sono centellinate: le prossime a Brescia, Varese, Livorno, Mantova e Genova. «Esselunga non prevede l’apertura in aree a sud di Roma e nemmeno all’estero perché il nostro è un modello imperniato sulla centralizzazione della produzione e della logistica - ha detto Kahale -. Abbiamo tante opportunità per svilupparci nelle aree in cui siamo già presenti prima di aprire nuovi fronti». Nel primo semestre le vendite hanno raggiunto i 4.025 milioni, +2,9% sullo stesso periodo del 2018 quando la crescita era stata “solo” dell’1,5%. «Credo che chiuderemo il 2019 con una crescita superiore a quella dell’anno scorso» continua il dg. Nel 2018 il fatturato è arrivato a 7,91 miliardi mentre quest’anno si potrebbe arrivare a quasi 8,1. E continua a crescere costantemente anche l’e-commerce che segna un +29-30% l’anno.