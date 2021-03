Non solo suv, ritorna la cinque porte. Più hi-tech e motori ibridi per la Peugeot 308

4' di lettura

Ritorna a la 308. Arriva la terza generazione della media Peugeot che porta al debutto il nuovo logo e, con esso, la rinnovata identità del brand in seno a Stellantis, ma soprattutto un carico di innovazioni che vedremo sulle prossime vetture dell’intero gruppo, come per esempio la futura Opel Astra. E così, dopo due generazioni per oltre 3,3 milioni di unità vendute dal 2007, si riprende il discorso delle medie Peugeot (7 milioni di vetture prodotte) iniziato nel 1965 con la 204 e proseguito con vetture di grande successo come 306 e 307 che per lungo tempo hanno combattuto testa a testa con mostri sacri del segmento C come Vw Golf e Ford Focus. Verrebbe da chiedersi perché la casa del Leone rilanci una classica, e forse démodé, media cinque porte in un momento in cui la lingua dell’automotive conosce quasi esclusivamente le parole suv e crossover. Bene, la risposta è semplice: per quanto in declino il segmento C vale in Europa 2 miloni di vetture (dato 2020 in discesa del 24% rispetto al 2019). E in questo mercato, dominato da Golf, Skoda Octavia (che però non esiste in versione hatchback) e Ford Focus, la 308, a parte l’annus horribilis della pandemia ha sempre veleggiato tra le 200mila e le 150mila unità. Insomma, numeri non elevati ma si tratta comunque di qualcosa che vale 3 o 4 volte tutte le vendite di Ds o di Alfa Romeo. E c’è ancora spazio per crescere grazie all’ibrido plug-in. Le medie, infatti (dalla Golf alla Seat Leon fino alla audi A3), stanno puntando sull’elettrificazione e, non a caso, la Toyota Corolla full hybrid è l’unica del segmento a crescere. Allora, se è vero che suv e crossover la fanno da padrone, è altrettanto vero che questo tipo di auto hanno una lora ampia clientela e se si considera anche il mercato delle flotte aziendali allora rilanciare una media flagship ha senso.

Bene, veniamo alla vettura: la nuova 308 cambia radicamente nello stile. Ora è molto più “bold”, con linee decise e pimpanti, che richiamano l’ultima serie della 208. Il muso aggressivo e decisamente leonino esibisce gruppi ottici con 3 artigli led. Basata su un’edizione aggiornata della piattaforma modulare Emp2, è anche più grande: guadagna 110 mm rispetto al modello uscente per una lunghezza totale è di 4.367 mm, cresce anche il passo.

Ma la rivoluzione è all’interno: la media del Leone porta al debutto un edizione aggiornata del cluster strumenti digitali i-cockpit e soprattutto il sistema di infotainment i-Connect che fa leva su schermi multitouch, veloci come quelli di un tablet ma con un’interfaccia utente automobilistica

La versione top, battezzata Advanced, offre uno schermo da 10 pollici e mappe in 3D realizzate da TomTom. C’è l’assitente vocale (che risponde ad “Ok, Peugeot”). Per tutti coloro che preferiscono il mirroring del proprio smartphone sono disponibili Android Auto di Google e Apple CarPlay anche wireless.

Al capitolo powertrain, invece troviamo una novità di peso: l’ibrido ricaricabile. Infatti, 308 è anche Phev (plug-in hybrid) in due versioni: con motore PureTech da 180 cv (132 kW) o da 150 cv (110 kW) abbinato a un elettromotore da 110 cv (81 kW) alimentato con una batteria a ioni di litio da 12,4 kWh.