Non solo tabelle e numeri, la sfida di Gualtieri alla campagna di Salvini Il ministro dell’Economia ha puntato da subito a Matteo Salvini, attaccando sul Papeete la Nutella e sfruttando i social network. A gennaio la sfida tv di Riccardo Ferrazza

Mes, Gualtieri: a Eurogruppo abbiamo difeso interessi Italia

3' di lettura

Nei primi cento giorni di vita il governo Conte II ha trovato in un pacato professore di storia contemporanea uno dei suoi più decisi difensori. Perché quando si è trattato di ribattere a Matteo Salvini sulle misure contenute nella manovra giallo-rossa e alla campagna scatenata dai “sovranisti” di Lega e Fratelli d’Italia sulla riforma del Mes, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri non si è tirato indietro. Non solo con numeri e tabelle ma anche ricorrendo a colpi a effetto sui presunti punti deboli dell’avversario, citando il “Papeete” e la Nutella. E sfruttando il terreno su cui l’avversario si muove meglio: i social network.

GUARDA IL VIDEO - MES, GUALTIERI: A EUROGRUPPO ABBIAMO DIFESO INTERESSI ITALIA

«Abbiamo il conto del Papeete che ci è stato lasciato da pagare. Dobbiamo farlo in modo equilibrato, puntando alla crescita» disse Gualtieri a settembre puntando direttamente a Salvini e spiegando che l’intervento per scongiurare la «stangata» sull’Iva nasceva proprio dalla necessità di porre rimedio agli errori dell’ex vicepremier. «È scappato perché nessuno sapeva come fare questa cosa» aggiunse a ottobre illustrando la manovra giallo-rossa.

Tutti parlano soltanto del 5% della manovra. Vogliamo parlare del resto? Da oggi comincio a raccontarvi il mio punto di vista

«Lei ricorda una proposta credibile da parte di Salvini per bloccare l’aumento dell’Iva? - chiese a un intervistatore a novembre -. Io no, non ne ho lette sui giornali. Lui ha gettato la spugna ad agosto perché sapeva quanto sarebbe stato difficile fare questa legge di bilancio. Noi invece ci siamo riusciti in poche settimane».

Sui social network il ministro cambia marcia il 19 novembre: «Tutti parlano soltanto del 5% della manovra - scrive su Twitter -. Vogliamo parlare del resto? Da oggi comincio a raccontarvi il mio punto di vista». Seguono due settimane di tabelle che illustrano le misure contenute nella manovra.