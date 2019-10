Primo sì alla Camera al taglio dei parlamentari. La mini-riforma in 5 punti Il sì alla riforma fortemente voluta dal M5s che taglia di 345 unità il numero dei parlamentari è subordinata, per il Pd e Leu, a una serie di piccole modifiche costituzionali di garanzia, dalla formazione di circoscrizioni pluriregionali<b/>e non più solo regionali alla sfiducia costruttiva di Emilia Patta

3' di lettura

«Occorre ricordare che il programma di Governo prevede che l’approvazione definitiva della riforma sulla riduzione del numero dei parlamentari sia accompagnata contestualmente da un percorso per incrementare le opportune garanzie costituzionali e di rappresentanza democratica, assicurando il pluralismo politico e territoriale». A ricordare che il sì alla riforma fortemente voluta dal M5s che taglia di 345 unità il numero dei parlamentari è subordinata, per il Pd e Leu, a una serie di piccole modifiche costituzionali di garanzia è il deputato della sinistra Federico Fornaro.

Che con il capogruppo del Pd in commissione Affari costituzionali Stefano Ceccanti sta tenendo i contatti con il M5s per la presentazione di uno o più testi condivisi: l’idea è quella di una mini-riforma in 5 punti che si può inserire in tutto o in parte nel Ddl bipartisan già approvato in prima lettura dalla Camera nel luglio scorso che estende il voto ai diciottenni anche per l'elezione del Senato parificando così gli elettorati delle due Camere. Ora è corsa contro il tempo per presentare il testo prima dell'ok definitivo al taglio del numero dei parlamentari previsto in Aula alla Camera per il 7/8 ottobre.



Eccoli, i cinque punti che attendono solo il via libera politico dei leader dei partiti: in primis avvicinare il sistema elettorale del Senato a quello della Camera consentendo con la modifica dell'articolo 57 della Costituzione la formazione di circoscrizioni pluriregionali e non più solo regionali («il Senato della Repubblica è eletto sulla base di circoscrizioni regionali o pluriregionali»), dal momento che la riduzione dei seggi rischia di comprimere troppo il pluralismo nelle regioni medio-piccole consentendo di fatto l'elezione dei soli senatori del primo partito o coalizione. Si ricorderà l'effetto lotteria dei premi di maggioranza regionali del Porcellum: una limitazione, quella del sistema elettorale su base regionale, che rischia di produrre maggioranze diverse tra le due Camere con qualsiasi legge elettorale.

