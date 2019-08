Crisi di governo, i provvedimenti «spiaggiati» dal taglio dei parlamentari al salario minimo

Autonomia differenziata in stanby

La controversa riforma che dovrebbe attribuire a Lombardia, Veneto e Emilia Romagna maggiore autonomia su una serie di materie (dall’istruzione alla tutela della salute) è rimasta bloccata nonostante il pressing della Lega per farla approvare. Prima dell’apertura della crisi il M5s aveva annunciato una serie di emendamenti e modifiche con l’obiettivo dichiarato di «tutelare il Mezzogiorno» a causa del timore di una riduzione delle risorse destinate alle regioni del Sud.

Lo scoglio delle nomine

Devono essere nominati i vertici delle Autorità per le comunicazioni e per la privacy. Ma la principale scadenza per il governo sul fronte nomine riguarda la scelta entro il 26 agosto del commissario europeo che il governo deve designare per la nuova Commissione guidata da Ursula von der Leyen. Prima della crisi si dava per scontato che questo ruolo fosse appannaggio di un esponente della Lega. E si era fatto da più parti il nome di Giorgetti. Ma dopo l’annunciato forfait di quest’ultimo, lo stesso Salvini non aveva dato una indicazione univoca.

Gli altri provvedimenti arenati

Destinato al binario morto il provvedimento che punta a disciplinare le chiusure domenicali e festive degli esercizi commerciali. Il ddl è arenato in commissione Attività produttive della Camera. All'origine dello stop ci sarebbe il fatto che l'opportunità di tenere chiusi gli esercizi commerciali di domenica è considerato un tema molto divisivo nel Paese. Al palo anche il disegno di legge sull’acqua pubblica. La pdl contenente “Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque” (primo firmatario la deputata Federica Daga) giace da ottobre 2018 in Commissione Ambiente a Montecitorio. Ed è rimasta a lungo ferma in attesa della relazione tecnica del Governo. Al ralenty la legge sul conflitto di interessi. Tre le proposte presentate in commissione: di Anna Macina (M5s); di Emanuele Fiano (Pd) e di Francesco Boccia (sempre Pd). Manca ancora un testo unico.