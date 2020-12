Non solo tassi minimi, i mutui italiani sono tornati competitivi anche in Europa Cala lo spread BTp-Bund, le banche rafforzano il patrimonio e i costi scendono sotto la media continentale. Superare Covid-19 è la prossima sfida. di Maximilian Cellino

(RomanWhale studio - stock.adobe.com)

Cala lo spread BTp-Bund, le banche rafforzano il patrimonio e i costi scendono sotto la media continentale. Superare Covid-19 è la prossima sfida.

4' di lettura

I mutui italiani sono davvero i più convenienti d'Europa? La domanda, che dieci anni fa poteva essere rivolta senza quantomeno incorrere in una smentita immediata, rischia di tornare d'attualità. Che i tassi siano ai minimi storici, di pari passo all'andamento degli indicatori di base per il calcolo delle rate - Euribor e Irs - è fuori di dubbio, ma i confronti fra Paesi sono spesso complicati, anche per via della differenti caratteristiche di ciascun singolo mercato.

Dagli spread sui BTp...

In ogni caso nel 2019, secondo...