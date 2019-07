Non solo Tav: da sicurezza ad autonomia, nuova settimana di tensione M5s-Lega La difficoltà di trovare una linea comune sulla flat tax, unita all’irritazione del M5s per sì alla Tav annunciato dal premier Giuseppe Conte potrebbe avere ricadute immediate sui lavori parlamentari, a partire dal decreto sicurezza bis che approda questo pomeriggio in Commissione Affari Costituzionali al Senato di Andrea Gagliardi

La difficoltà di trovare una linea comune sulla flat tax, unita all’irritazione del M5s per il sì alla Tav annunciato dal premier Giuseppe Conte mantiene il governo in uno stato di fibrillazione. La settimana si annuncia così “lunga e movimentata”. È di ieri l’ennesimo botta e risposta sulla Tav tra gli alleati giallo-verdi. «Che ci stanno a fare i Cinque stelle in un governo che farà la Tav?» è la provocazione della Lega, che è una sfida e insieme quasi un avvertimento: come a dire che la finestra elettorale non si è ancora chiusa. Ma i Cinque stelle non ci credono, persuasi che alla fine Salvini non romperà. E rispondono dando dei “bulli” agli alleati di governo.

Le tensioni sul decreto sicurezza bis

Le tensioni evidenti potrebbero avere ricadute immediate sui lavori parlamentari, a partire dal decreto sicurezza bis che approdato in Commissione Affari Costituzionali al Senato. Il primo agosto si dovrebbe aprire la discussione in Aula. Il dl, che ha superato il primo scoglio alla Camera il 25 luglio con 322 voti favorevoli, ha registrato una fronda nei Cinque Stelle: 17 deputati pentastellati non hanno partecipato al voto. Il rischio è che una decina di senatori M5s si oppongano. Ed è anche per evitare che sul provvedimento si formi una nuova maggioranza con il soccorso di Fdi e Fi, che si valuta la fiducia (dissidenti M5s e senatori di destra potrebbero uscire dall'Aula).

Lo stress test dell’autonomia

Altro “stress test” per la tenuta della maggioranza è quello dell'autonomia. Questa settimana si affronterà la questione fiscale. Martedì potrebbe esserci a Palazzo Chigi un nuovo vertice, sul capitolo spinoso delle risorse finanziarie. Ma al momento non ci sarebbe intesa sulla proposta del ministero dell'Economia di affidare allo Stato la gestione dell'extra gettito. Dalla presidenza del Consiglio, dove oggi Conte ha convocato le parti sociali sul “piano per il Sud”, affermano che il premier intende andare avanti. Ma aggiungono che molto dipende dalla Lega e dalla sua volontà di mediare. Secondo il M5s, il dossier autonomia, a dispetto delle pressioni lombardo-venete, potrebbe slittare a dopo l’estate. Intanto, dopo un incontro di Conte con i ministri Stefani e Bonisoli, non si sono sciolti neanche i nodi sui beni archeologici.