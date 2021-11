Non solo Trieste, da Bolzano a Gorizia: le dieci province con più contagi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Quello di Trieste è un primato incontrastato. Con i suoi 376 casi settimanali ogni 100mila abitanti la provincia giuliana è al primo posto in Italia per incidenza di contagi. Ma non è la sola provincia a scontare una recrudescenza dei casi di Covid a causa della nuova ondata autunnale.

Situazione preoccupante in Alto Adige

Al secondo posto, in base ai dati rielaborati da Lab24, c’è la provincia autonoma di Bolzano (a quota 148), caratterizzata peraltro da uno dei più bassi tassi di vaccinazione degli over 12 (76,8% rispetto a una media nazionale dell’83,1 per cento) e da un tasso di ospedalizzazione di pazienti Covid nei reparti ordinari all’11% (il dato più alto a livello italiano). «Abbiamo una situazione correlata esattamente a quella della vaccinazione: tasso più basso di vaccinati e tasso più alto di persone che si infettano o che sono ricoverate» ha detto il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, che mette in guardia: «L’effetto che potrebbe esserci è di cambiare colore e avere restrizioni delle attività».

Loading...

Friuli a macchia di leopardo

Al terzo posto troviamo ancora una provincia friulana, quella di Gorizia (121). Non è un caso se il Friuli Venezia Giulia sia la regione più colpita dalla nuova ondata autunnale di Covid. Anche se la regione sembra divisa in due, perché i contagi delle altre due province sono molto più contenuti: Udine è a quota 67, e Pordenone con i suoi 45 contagi ogni 100mila abitanti è sotto la media nazionale (52).

La mappa del Coronavirus in Italia e nel mondo Loading...

La graduatoria provinciale

Spostandosi per la Penisola sono numerose le province con una alta incidenza rispetto alla media nazionale o regionale. Al quarto posto si colloca Rieti (98). Ma si attestano attorno a quota 100 anche Siena e Forlì-Cesena (96), nonché Padova (95). Seguono Siracusa (89), Catania (86) e Vibo Valentia (81).

Coronavirus, per saperne di più Le mappe in tempo reale L’andamento della pandemia e la campagna di vaccinazioni sono mostrati in tre mappe a cura di Lab24. Nella mappa del Coronavirus i dati da marzo 2020 provincia per provincia. In quelle dei vaccini l’andamento in tempo reale delle campagne di somministrazione in Italia e nel mondo.

Le mappe: Coronavirus - Vaccini - Vaccini nel mondo Gli approfondimenti La pandemia chiede di approfondire molti temi. Ecco le analisi, le inchieste, i reportage della nostra sezione 24+. Vai a tutti gli articoli di approfondimento La newsletter sul Coronavirus Ogni venerdì alle 19 appuntamento con la newsletter sul Coronavirus curata da Luca Salvioli e Biagio Simonetta. Un punto sull’andamento della settimana con analisi e dati. Qui per iscriversi alla newsletter