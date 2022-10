«Non solo turismo, la Romagna punta su energia e sostenibilità»

Abbiamo la forza dataci da una stagione davvero bellissima, non solo nel settore industriale ma anche in quello turistico, siamo tornati sopra i livelli pre Covid in Riviera. E anche se davanti a noi vedo uno scenario bruttissimo, con una recessione che partirà in Europa e arriverà a livello locale (ci sono già tutti i segnali), resto convinto che la politica romagnola del fare e non del dire, farà la differenza. Penso al rigassificatore, mentre a Piombino si fanno la guerra, qui ci siamo proposti noi per ospitare la seconda nave di Snam. E penso al progetto Agnes, un investimento da un miliardo di euro per costruire il più grande parco eolico-fotovoltaico galleggiante in Europa, noi imprenditori non vediamo l'ora di investirci. Noi siamo l'esempio vivente che industria “pesante” e turismo possono coesistere.

In che senso?

Prendiamo come esempio il petrochimico ravvenate: quando ci si passa a destra si vede uno dei più grandi poli industriali d'Italia, ma se si volta a sinistra vede il complesso della Baiona, uno degli ecosistemi più belli e ricchi per flora e fauna. Due realtà diametralmente opposte che qui convivono tranquillamente. Lo stesso accadeva con gli impianti di estrazione del gas offshore e lo stesso succederà con il rigassificatore. Qui abbiamo le migliori tecnologie oil&gas al mondo e il concetto di sostenibilità economica, ambientale e sociale non è uno slogan dell'ultima ora, ha radici profonde che oggi fanno della Romagna un modello di connubio riuscito tra sviluppo industriale e turismo naturalistico.

Lei guida una tipica multinazionale tascabile, la Vulcaflex di Cotignola, che esporta il 90% dei volumi: è a rischio la competitività del Made in Italy?

Siamo un'azienda energivora della gomma-plastica e come tutti stiamo soffrendo l'incremento dei prezzi delle materie prime e del gas, per ora resistiamo anche perché riusciamo a trasferire a valle parte dei rincari con aumenti dei listini arrivati oggi al +30%. Lavoriamo per il 95% con il settore automotive (materiali di rivestimento sintetici, ndr) e le case automobilistiche stanno rispondendo meglio del previsto. Ma sono preoccupato per il futuro, il 2023 sarà un anno difficilissimo, dobbiamo prepararci a una recessione, durerà poco solo se la politica interverrà pesantemente sul tema energia, perché non dimentichiamo che 6 punti dell'inflazione su 10 sono legati alle bollette.