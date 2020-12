Non solo videogames, Twitch cresce anche in Italia e si apre a un nuovo pubblico Non c’è solo TikTok. O meglio non c’è più solo TikTok. Vediamo di capire meglio cosa sta diventando il fenomeno Twitch di L.Tre.

Non c’è solo TikTok. O meglio non c’è più solo TikTok. Twitch sembra ufficialmente uscito dalla sua “niccha” di servizio alla “YouTube” dedicato esclusivamente a videogiochi e per persone che parlano di videogiochi (mentre giocano). La piattaforma di streaming acquisita da Amazon per un miliardo di dollari si sta aprendo sempre di più a nuovi contributi, ospitando streamers che intrattengono sugli argomenti più disparati. In Italia, secondo l’esperto di social media Vincenzo Cosenza, la crescita si è avuta quest’anno durante il lockdown e le stime indicano in quattro milioni gli italiani che si affacciano su Twitch ogni mese. Sono soprattutto uomini (67%) e studenti (24%), interessati alla tecnologia, alla scienza e alla musica.

I numeri di Twitch

Oggi Twitch nel mondo ha una media giornaliera di 26,5 milioni di visitatori, 2 milioni di visualizzatori medi in qualsiasi momento e oltre 6 milioni di streamer ogni mese, per un totale di 600 milioni di minuti visti nel 2019. Negli Stati Uniti, dove ormai ha raggiunto la maturità, più di metà degli utenti ha un’età compresa tra i 18 e i 34 anni e il 14% ha meno di 18 anni.Twitch è una specie di YouTube dedicato ai videogiochi, ma chi ha un canale non carica video; trasmette in diretta. E una chat fa parlare la community di spettatori che si aggrega attorno ad un canale. «Mi ricorda molto il tipo di aggregazione che avveniva nei bar degli anni Ottanta - sottolinea Cosenza - quando si formavano i capannelli attorno al campione di turno, ricurvo sul joystick di Scramble o Wonder Boy». Ma purtroppo, avverte l’esperto, «delle sale giochi di un tempo, il social di Amazon conserva anche quella sensazione di essere in una zona franca, destinata a pochi iniziati, dove tutto è permesso. Non è difficile imbattersi in giocatori che bestemmiano o si lanciano in dichiarazioni razziste e sessiste. Solo di recente l’azienda ha iniziato a vigilare con più costanza, anche per evitare che gli inserzionisti scappino».

Le novità

Amazon ha inaugurato nei giorni scorsi scorsa anche una serie di eventi in live streaming con artisti italiani, le Amazon Music Session, e lunedì 14 dicembre sarà ospite Diodato che parlerà della sua carriera artistica e risponderà alle domande dei fan.

Il primo di questi incontri ha visto protagonisti i Negramaro.

