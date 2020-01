Non sparate sull'Aperol Spritz!

Se è vero che i nomi di alcuni cocktail evocano i luoghi in cui sono stati creati per la prima volta, è altrettanto vero che certe denominazioni possono trarre in inganno. È il caso dell'Americano, il drink a base di Bitter, Vermouth e Soda. Molti sostengono che il nome non abbia nulla a che fare con la geografia, ma col gusto: Americano verrebbe da «amaricare» in quanto sia Vermouth sia Bitter sono prodotti con botaniche amaricanti tra cui l'assenzio, la china e la genziana.



Lo stesso - o giù di lì - vale per il Moscow Mule, definito «ciò che il Mojito fu tra la fine degli anni Novanta e l'inizio del nuovo millennio». Il Moscow Mule va molto di moda tra i giovanissimi (il duo Benji & Fede gli ha intitolato il tormentone estivo del 2018, tanto per dire) ma forse pochissimi sanno che questo drink non ha nulla a che fare con la Russia, se non per la presenza di vodka.

È un cocktail nato nel 1941 negli Stati Uniti, e lì è diventato famoso anche grazie alle campagne pubblicitarie con Woody Allen (e ai suoi film, in cui qua e là compare la tipica tazza di rame in cui viene servito il Moscow Mule).



A proposito di cinema, anche un altro cocktail deve la sua fama al piccolo schermo: è il Cosmopolitan, reso un'icona di stile dalle protagonista della serie tv Sex & The City. Esattamente come le scarpe di Carrie Bradshaw (interpretata da Sarah Jessica Parker), però, anche i cocktail passano di moda: provate oggi a ordinare un Tequila Sunrise e poi fateci sapere se non vi sembra di essere stati catapultati indietro nel tempo. Negli anni '70, per la precisione, quando questo drink era il re incontrastato tra i «disco cocktail», prima di finire nel «meritato limbo di quella che ora viene considerata la dark age della mixology», scrivono Di Marco e Bonaventura.

Qualcosa di simile è probabilmente accaduta anche al Dry Martini, così «storico» da risultare «antico». Il Dry Martini ha 150 anni di storia e migliaia di varianti, sebbene sia realizzato con due soli ingredienti (60 ml di London dry gin e 10 ml di dry Vermouth, secondo la ricetta proposta nel volume).



Per il Martini, così come per decine di altri cocktail, gli ingredienti liquidi non sono tutto: contano anche le guarnizioni (nel Martini non può mancare l'oliva, nel Margarita non può mancare il sale sul bordo del calice, nel Pimm's Cup non può mancare il cetriolo). Ma a contare sono anche i bicchieri: ogni cocktail ha il suo, ed è forse proprio a quella iconica forma che si deve il successo estetico del bere. «Dimmi che cosa bevi e ti dirò chi sei», insomma, ma qui non c'è nemmeno bisogno di dirselo: basta guardare il bicchiere che ha il mano e il colore del suo contenuto per indovinare chi si ha davanti. Un tipo da Negroni o da Long Island, una tipa da Mint Julep o da Rossini.