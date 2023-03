«Non taglieremo i tassi nel 2023». Così Powell ha gelato i mercati

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Non taglieremo i tassi nel 2023». Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, non è stato «colomba» fino in fondo, non quanto almeno si auguravano i mercati, che sulle prime avevano accolto con favore pure l’ennesimo rialzo dei tassi Usa, questa volta da 25 punti base, sperando che fosse l’ultimo di una lunga serie. Così si spiega la retromarcia di Wall Street, che ha finito per chiudere in calo di oltre l’1% dopo lo sprint che aveva accompagnato all’inizio l’annuncio della stretta.

Barra a dritta anche a Washington

La Banca...