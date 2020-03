Non tutto l’arancione viene per nuocere: i vantaggi di “stare-in-casa”

Anche ai tempi dello smartworking, la colazione resta il caposaldo della giornata nutrizionale, e deve comprendere circa il 15% delle calorie quotidiane. Latte, cereali, fette integrali, frutta, ma anche prosciutto crudo, bresaola o formaggi magri per chi preferisce il gusto salato. Le ore del mattino sono straordinariamente efficaci per le nostre attività cognitive. Per i bambini, a casa da scuola ma imbottiti di compiti da fare, o per il lavoro al computer per chi si è organizzato in smartworking.

«Ricordando la regola del 20-20-20: ogni 20 minuti staccare gli occhi dallo schermo per almeno 20 secondi e guardare una cosa ad almeno 20 metri di distanza». Ma le ore del mattino sono anche favorevoli per attività che richiedono destrezza e accuratezza della mano, concentrazione e precisione. Piccoli lavoretti in casa, il rubinetto che gocciola, la cassettiera da aggiustare, una lampadina che fa i capricci. «L'attività manuale comporta una serie di vantaggi per la salute, sia fisica (esercizio) che mentale (antistress)».

Si è fatta l'ora di pranzo (12.30-13): leggero, naturalmente. Ma anche se leggero, il dopopranzo è caratterizzato da un calo di prestazione transitorio (il cosiddetto post-lunch dip), legato ai ritmi circadiani. Per cui, se dopo un'occhiata al quotidiano la palpebra scappasse per conto proprio, «15-20 minuti di pisolino vanno benissimo, spiega Manfredini, perché poi si sarà anche più produttivi alla ripresa dell'attività». Che si tratti di lavoro al computer o assistenza ai bambini nei loro obblighi scolastici, le ore del pomeriggio (15-17) sono molto adatte al trattenere le informazioni e fissarle a lungo termine.

Si fanno quasi le 17…basta computer, è ora di sgranchirsi le gambe! I nostri muscoli a quest'ora sono particolarmente in forma. «L'aumento della temperatura corporea in queste ore, superiore anche fino a 1°C rispetto al mattino, è indicatore del fatto che la macchina metabolica sta lavorando a pieno ritmo e dà il massimo. Per questo le ore pomeridiane sono le migliori per sport muscolari…le ore dei record» spiega Manfredini. Ideale in questo momento un poco di palestra “privata” nella camera da letto o nel soggiorno “attrezzati” con tappeto, cyclette e manubri vari.

Una bella doccia, e finalmente un poco di divano…Ma si avvicina l'ora di cena, magari anticipata rispetto al solito: 19-19.30, non oltre (e comunque almeno 2-3 ore prima di coricarsi). «No ai dolci con zuccheri semplici (di notte si registra una elevata resistenza all'insulina), e meglio evitare alcol e caffè, noti disturbatori del sonno» dice Manfredini.