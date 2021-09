Non vaccinati a quota 10 milioni: ecco chi sono

2' di lettura

Sono oltre 10 milioni i residenti in Italia che non hanno ancora ricevuto una dose di vaccino. “No vax”? Non solo. In larga parte si tratta anche di “ni vax”: persone non ideologicamente schierate, ma incerte nella valutazione costi-benefici o semplicemente impaurite. Aspettano il da farsi, magari con un occhio alle ulteriori restrizioni allo studio del governo, con la possibile estensione dell’obbligo di green pass anche ai luoghi di lavoro. A partire dalla pubblica amministrazione. Sta di fatto che si tratta del 19,9% della popolazione vaccinabile. Infatti gli over 12 protetti con una dose sono saliti a quota 80,1% mentre il 71,3% è completamente vaccinato.

L’obiettivo del governo è arrivare all’80% a fine mese. E in base alle elaborazioni di Lab24, con il ritmo attuale (in crescita dopo un picco negativo a cavallo di Ferragosto, con una media mobile di 273mila dosi al giorno) sarebbe raggiunto il 24 settembre.

Ancora 3,3 milioni gli over 50 senza dose

Dei 10,6 milioni di residenti in Italia senza nemmeno una dose di vaccino a preoccupare di più sono i 3,3 milioni di over 50. Si tratta infatti delle persone nella fascia di età a maggiore rischio di ospedalizzazione. Di questi, 1,68 milioni sono nella fascia 50-59 anni; 917mila in quella 60-69 anni; 517mila in quella 70-79 e 188mila over 80.

A livello solo numerico la fascia d’età con un maggior numero di persone senza dose è quella tra i 40-49 anni (2,1 milioni). Altri 1,9 milioni sono nella fascia 39-39; 1,4 milioni in quella 20-29 e 1,8 milioni in quella 12-19.

Sicilia maglia nera

Tornando agli over 50, tra le regioni, quella con la percentuale maggiore di “no vax” è la Sicilia, ben sopra la media nazionale del 12%, con il 18,5% di over 50 non immunizzati: in tutto quasi 400mila persone. La più virtuosa è la Puglia con solo il 7,6% di persone senza neppure una dose.