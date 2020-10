Nonostante la crisi Covid nel primo semestre 2020 gli imprenditori di origine straniera sono cresciuti dell’1,8% L’incidenza sul totale è del 9,7 per cento. Il saldo tra imprese attivate e cessate è positivo tra gli immigrati e negativo tra gli italiani, ma in entrambi i casi la pandemia ha peggiorato la situazione rispetto allo stesso periodo del 2019 di Andrea Carli

Il quadro è quello di misure sempre più restrittive per il contenimento dei contagi da Covid-19, a cominciare dal Dpcm firmato nelle ultime ore che prevede lo stop alle 18 per bar e ristoranti. Soluzioni vecchie e nuove che hanno frenato la crescita dell’economia italiana, con un meno nove per cento del Pil atteso dal governo per quest’anno, e che avranno un effetto rallentamento anche nei prossimi mesi. In questo scenario,tuttavia, un elemento emerge, in quanto “controcorrente”: gli imprenditori di origine straniera crescono di numero.

Nei primi sei mesi del 2020, mette in evidenza uno studio della Fondazione Leone Moressa redatto sulla base di dati Infocamere aggiornati al 30 giugno scorso, risultano circa 730mila imprenditori nati all’estero ( 729.760), in crescita dell’1,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’incidenza sul totale degli imprenditori è del 9,7 per cento.

Saldo imprese positivo per immigrati e negativo per italiani

Se si analizzano gli ultimi sei anni, dall’indagine emerge la differenza tra nati in Italia (-2,6%) e nati all'estero (+13%). Tendenza che si conferma, anche se in modo molto meno marcato, nell'ultimo anno (confronto tra I semestre 2019 e 2020); -0,1% per gli italiani, +1,8% per gli stranieri. Nel primo semestre, dunque, il saldo tra imprese attivate e cessate è positivo tra gli immigrati e negativo tra gli italiani, ma in entrambi i casi la pandemia ha peggiorato la situazione rispetto allo stesso periodo del 2019 (e ancor più rispetto allo stesso periodo del 2015).

Cina, Romania e Marocco ai primi tre posti tra i paesi d’origine

Per quanto riguarda i paesi d'origine, nel I semestre 2020 la Cina si conferma il primo paese (75.421), seguita da Romania e Marocco. Sommando queste tre nazionalità si ottiene il 30% di tutti gli imprenditori nati all'estero. In questo caso è interessante osservare la variazione nell'ultimo anno e negli ultimi sei (confronto I semestre). Nell'ultimo anno, gli imprenditori cinesi continuano ad aumentare (+1,1%), così come i rumeni (+3,2%), mentre calano i marocchini (-1,9%). Aumentano anche Albania (+5,0%) ed Egitto (+3,2%), mentre rallentano Bangladesh (-0,9%) e Senegal (-1,4%).Tra i primi venti paesi di nascita troviamo anche diversi paesi Ue, segno di una presenza diffusa anche da paesi industrializzati (va tenuto presente che si tratta del paese di nascita).

In Lombardia oltre un quinto del totale nazionale imprenditori stranieri

La prima regione per numero di imprenditori stranieri è la Lombardia, con oltre 155 mila unità (oltre un quinto del totale nazionale). In questo caso, la componente immigrata rappresenta l'11,4% dell'imprenditoria complessiva. La seconda è il Lazio, con oltre 88 mila imprenditori: qui si registra l'incidenza più alta in assoluto (12,8%). Seguono poi tre regioni con oltre 60 mila imprenditori stranieri: Toscana, Emilia-Romagna e Veneto. Generalmente l'incidenza è superiore alla media in molte regioni del Centro-Nord.